Wanda Nara in lacrime: "Lavoro al Grande Fratello Vip per i miei figli"

La moglie e agente di Icardi si commuove a proposito della famiglia: "Non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano".

Nonostante l'addio alla di Mauro Icardi, sia l'ex interista che l'agente del giocatore, Wanda Nara, rimangono stabilmente in prima pagina. Sia perchè l'attaccante argentino ha vissuto una grandissima prima parte di stagione con il , sia per il ruolo della moglie nella televisione italiana.

Spesso attaccata dai tifosi dell' , e non, Wanda Nara, opinionista al Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime riguardo il perchè del suo ruolo in tale programma. Episodio che ha fatto parlare in larga parte ovviamente sui social, sopratutto Twitter.

Wanda Nara ha parlato così:

"Sono qui a lavorare perché ho cinque figli e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano perché la responsabilità è mia".

