"Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic": arriva la querela per la rivista di Corona

Il centrocampista croato ha dato mandato al suo legale di querelare il giornale di Corona dopo la pubblicazione di questa falsa notizia.

Come se non bastasse il caso Icardi, privato della fascia di capitano ed autoesclusosi dalla trasferta di Europa League a Vienna, in casa Inter c'è da fare i conti anche con il gossip.

Il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic, come si legge sull'Ansa, ha dato mandato al proprio legale Danilo Buongiorno di querelare la rivista 'King Corona Magazine' per aver pubblicato la notizia secondo la quale l'ex Dinamo Zagabria sia l'amante di Wanda Nara, compagna nonchè procuratrice di Maurito.

Circostanza che starebbe spingendo la coppia a divorziare. Il legale ha tenuto a precisare "l'assoluta falsità della notizia e che non vi è mai stato alcun rapporto o altro con la signora Wanda Nara".

E' altresì stata smentita la circostanza che ci sarebbero state delle aggressioni violente di Icardi nei confronti di Brozovic, come viene specificato all'interno del pezzo.