Wanda Nara sul futuro di Icardi: "Andrà alla Juve? Non lo so, sceglierà lui"

Un presente a Parigi, un futuro ancora incerto. L'esperienza al di Mauro Icardi prosegue con più alti che bassi, con 19 goal stagionali segnati tra tutte le competizioni. Con l'incognita sul riscatto e sulla prossima stagione.

La suggestione rimane sempre sullo sfondo. Di questo ha parlato Wanda Nara in un'intervista concessa a 'Oggi', affermando che sarà il marito a decidere il futuro.

"Mauro andrà mai alla ? Questo proprio non lo so. E non so se abiteremo a Milano o a Parigi, nel calcio non si sa mai. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco molto bene Mauro, so esattamente cosa vuole come calciatore e cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più".