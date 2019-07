Wanda Nara verso la conferma a Tiki Taka, i vertici Mediaset: "Stiamo trattando"

Wanda Nara va verso la conferma come ospite fisso a Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo. I vertici Mediaset: "Stiamo trattando".

Wanda Nara dovrebbe essere nuovamente confermata come ospite fisso all'interno del programma 'Tiki Taka', lo show condotto da Pierluigi Pardo e in onda la domenica sera su 1.

A confermarlo sono stati gli stessi vertici di Mediaset, che all'agenzia 'Agi' dopo la presentazione dei palinsesti hanno confermato l'esistenza di una trattativa per riportare la moglie e agente di Mauro Icardi tra i volti della trasmissione.

"Dovrebbe essere confermata, stiamo trattando in queste ore ma dovremmo raggiungere un accordo".

L'argentina ha fatto il suo esordio televisivo proprio nella scorsa stagione, la sesta di Tiki Taka. Il programma è stato confermato anche per l'anno prossimo.

Mediaset ha anche confermato di aver acquistato i diritti per la trasmissione della Champions League in chiaro per i prossimi due anni, con una partita ogni mercoledì.