Wanda Nara a Maxi Lopez: "L'Italia è il mio Paese, invece di essere felice..."

Maxi Lopex aveva accusato l'ex moglie di avere portato i loro figli al centro del focolaio: "Vicino a Como pochi casi, più pericoli in Argentina".

E' di nuovo altissima tensione tra Maxi Lopez e Wanda Nara. L'ex marito della show-girl, oggi compagna e procuratrice di Mauro Icardi, aveva infatti accusato l'argentina di avere portato i loro figli in Italia ovvero nel cuore della pandemia.

Un'accusa che Wanda Nara, intervistata dal settimanale 'Chi', rispedisce al mittente assicurando anzi di avere fatto di tutto per proteggere i bambini.

"Non ho portato i bimbi nel cuore della pandemia. Maxi sa benissimo dove abitiamo. Io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto, scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni".

Quindi la compagna di Icardi sottolinea come tornare in patria sarebbe stato molto più pericoloso e racconta il viaggio verso l' , rigorosamente in auto.