Walter Zenga a Goal: "Serie A senza griglia, ho sempre sperato nella panchina dell'Inter"

Walter Zenga, in un’esclusiva a Goal, ha parlato del trionfo Azzurro a Euro 2020, della nuova Serie A e della sua Inter: “Sorpreso da Conte”.

Alla vigilia dell’inizio del campionato, abbiamo fatto le carte alla nuova Serie A con un opinionista - temporaneo e d’eccezione - come Walter Zenga. Il nostro excursus con l’Uomo Ragno è partito dalla storica vittoria dell’Europeo da parte dell’amico Roberto Mancini ed è arrivato fino al PSG Galactico di Pochettino.

Nel mezzo tante considerazioni interessanti, e mai banali, in perfetto stile “Numero 1”, come recitava il suo numero di maglia quando volava da un palo all’altro per togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali. Si è parlato di tutto e senza reticenze: dei ritorni dei suoi colleghi “grandi”, ma anche del merito degli allenatori spesso sottovalutati, delle sue esperienze più recenti, fino ai suoi obiettivi e sogni futuri. Ovviamente, ed inevitabilmente, con un focus speciale sulla “sua” Inter. E allora mettetevi comodi: inizia il Walter Zenga show.

Mister, partiamo da questa estate meravigliosa per il nostro calcio: dica la verità, alla vigilia dell’Europeo, avrebbe scommesso sulla vittoria dell’Italia?

“Sì, ci ho creduto fin da subito, perché avevo parlato diverse volte con Mancini prima della partenza e Roberto mi aveva convinto che ci fossero buone possibilità. Poi, in una competizione del genere, ci vuole anche che tutto si incastri nella maniera giusta, e questo è quello che è successo a noi, ma alla fine abbiamo meritato di vincere questo Europeo, perché abbiamo giocato bene e siamo stati freddi nei momenti cruciali”.

Qual è stato il principale merito di Mancini?

“Secondo me, quello di contornarsi di persone che conoscono il calcio, dentro il campo e nello spogliatoio e che – oltre a saperne di tecnica e tattica - sanno usare le parole giuste al momento giusto, entrare nella testa dei giocatori, dare una mentalità al gruppo. Gente come Oriali, Vialli, Evani, Lombardo, Salsano, De Rossi, non è stata meno determinante per la vittoria dell’Europeo rispetto ai giocatori in campo. Poi, come dicevo, ci vuole anche quel pizzico di fortuna che ti deve sempre accompagnare in competizioni del genere. Ad esempio, probabilmente il rinvio di un anno del torneo ci ha agevolato: è vero che abbiamo perso Zaniolo, ma è anche vero che diversi giovani in un anno sono cresciuti tanto. E quegli stessi giovani si sono rivelati fondamentali. C’è da dire, però, che Roberto ha gestito il gruppo in maniera eccezionale, pur in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo. Ve lo posso assicurare per esperienza personale, perché l’ho vissuta a Cagliari, gestire una squadra in tempi di COVID è difficilissimo, figuriamoci una nazionale. Lui ha convocato tantissimi giocatori, ma ha sempre avuto le idee chiare e, alla fine, ha fatto tutte le scelte giuste”.

Qual è stata secondo lei la figura determinante, l’immagine o la chiave di questa vittoria?

“Credo che giocare all’Olimpico le prime tre partite sia stato fondamentale per la vittoria finale, perché quelle solitamente sono le gare più difficili, disputarle in casa è stato sicuramente un vantaggio. In quelle tre partite abbiamo acquisito fiducia e siamo diventati la squadra che poi è andata a giocare a Wembley quasi con spavalderia. Poi, ovviamente, giocare in casa non basta, come ha dimostrato l’Inghilterra, ma sicuramente quello all’inizio ci ha aiutato. Io so cosa significhi, da italiano, giocare all’Olimpico, a noi ha sempre trasmesso una carica eccezionale e credo che sia successo lo stesso ai ragazzi di Mancini”.

Dal punto di vista di un allenatore interessato, l’Europeo ha regalato qualcosa di nuovo o l’unica cosa nuova è stata l’Italia di Mancini?

“In una competizione come questa, c’è sempre da studiare, da imparare qualcosa, ma credo che non si inventi nulla. Il principale merito di un allenatore è far rendere al massimo i singoli giocatori per le qualità che hanno, ma soprattutto convincerli a mettere quelle qualità a disposizione del gruppo e creare una squadra. Questo è quello che ha fatto Mancini: la nostra nazionale è stata l’unica a giocare come fosse una squadra di club e – credetemi – non è affatto facile per una “selezione”. Poi si sono viste altre cose interessanti, come la Spagna di Luis Enrique, che è vero che ha vinto solo una partita del torneo nei 90’, ma è altrettanto vero che ha mostrato concetti di gioco ben definiti e soprattutto giovani che avranno un grande futuro. Roberto e Luis Enrique hanno dimostrato ancora una volta che, se un giovane è bravo, è inutile aspettare a buttarlo nella mischia, va semplicemente fatto giocare”.

Ora siamo alla vigilia del campionato: ad oggi, qual è la sua ipotetica griglia di partenza?

“Non c’è una griglia di partenza, semplicemente perché c’è un mercato aperto e questo influisce molto. Ci possono essere ancora movimenti in grado di stravolgere tutto. Le prime due partite saranno come al solito interlocutorie, ma la vera forza delle varie squadre, la conosceremo solo a mercato chiuso, quando tutte le rose saranno definitive. Dunque, adesso come adesso, è impossibile stilare una “classifica””.

A proposito di mercato, c’è un colpo che la intriga più degli altri?

“Sì, Abraham della Roma. Lo conosco, l’ho seguito e a me piace molto. Poi, ovviamente, bisognerà vedere come si adatterà al nostro campionato, alla nostra cultura e alle nostre tensioni. Per un italiano che va in Inghilterra è facile, perché trova le condizioni ideali per lavorare, senza particolare stress dentro e fuori dal campo, ma qui da noi sappiamo bene che non è così. Anche in campo, poi, è tutta un’altra cosa, perché le nostre difese sono asfissianti, ma ricordo ancora quello che si diceva quando Cristiano Ronaldo arrivò in Italia: “Vediamo se da noi segnerà le caterve di gol come in Spagna”. Beh, mi sembra che l’ultimo anno ne abbia fatti ventinove, quindi… (sorride, ndr)”.

Parliamo un po’ della sua Inter: la scelta di Inzaghi l’ha sorpresa?

“All’inizio, in realtà, mi aveva sorpreso più la scelta di Conte di andare via. Io, da sognatore, avrei fatto qualcosa di differente, avrei continuato ancora un anno, anche se la rosa perdeva due pezzi importanti, ma ci avrei provato. Secondo me c’erano ancora le condizioni per fare bene, ma ognuno ragiona alla sua maniera ed è giusto che decida con la sua testa. Davanti ad una situazione del genere hai due strade: o affronti i problemi, oppure vai via. Una volta che Antonio ha deciso di lasciare, la scelta di Simone Inzaghi mi è parsa la più logica, perché comunque non è un “novizio”. Alla Lazio ha fatto un lungo percorso, in un ambiente comunque non facile, con grandi pressioni, aspettative ed obiettivi. E ha fatto bene, per cui sinceramente non è stata una scelta sorprendente”.

Ha letto l’intervista di De Rossi su Sportweek? “ Un giorno allenerò la Roma, ma per meriti …” Lei ha dimostrato di averne di meriti, ci ha sperato un po’ nella telefonata di Marotta?

“Daniele ha detto una cosa giusta, ma aggiungo anche che bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto e questo, purtroppo, non dipende da te. Io ci ho sempre sperato, il mio percorso professionale da allenatore è stato sempre disegnato con l’obiettivo di tornare a casa, ma sfortunatamente quando ho fatto cose importanti, non era il momento giusto, perché sulla panchina dell’Inter sedevano allenatori che stavano facendo bene. In altre occasioni, invece, quella fortuna di cui parlavo in precedenza, non mi ha aiutato: se, ad esempio, a Genova mi avessero dato maggior credito o se, a Crotone, dopo aver fatto comunque bene, fossimo riusciti a salvarci, magari sarebbe stato diverso. Inutile stare a pensarci ora, alla fine non è andata così ed evidentemente finora non mi sono ancora meritato l’opportunità”.

Cosa rappresenterebbe per lei sedersi un giorno sulla panchina dell’Inter?

“Per me sarebbe come tornare a casa. A differenza di altri io sono nato interista, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile come Bergomi, Ferri, Baresi, questo ti dà un senso di appartenenza che altri non possono avere. Io andavo a tifare l’Inter in curva, quando la curva era davvero sull’angolo della bandierina e non in rettilineo come oggi. Non è detto che chi arrivi da fuori non possa incarnare quei valori, basta guardare Zanetti, che è diventato giustamente un simbolo, però sono convinto che il fatto di essere stato tifoso in campo, di avere una reale passione per la squadra per cui giochi, o che alleni, ti dia un qualcosa in più. Poi, per carità, essere stato un ex giocatore di quella squadra, o esserne semplicemente tifoso non basta, ma crescere in una società e tornarci, sarebbe la meraviglia del mondo”.

Tornando all’attualità, qual è il suo punto di vista sulla questione Lukaku?

“Non ho un’opinione drastica, cioè se sia stato giusto o sbagliato cederlo, ma è chiaro che queste trattative non nascono dall’oggi al domani. Davanti a certe cifre e certe situazioni, non c’è un manuale su come ci si debba comportare. Quando si è di fronte ad un giocatore che già guadagna tanto, e qualcuno gli offre di raddoppiargli lo stipendio, rimaniamo basiti, diciamo “tanto non gli cambia nulla”, ma in realtà lo faremmo tutti. Chi nel mondo del lavoro “normale”, diciamo così, se gli offrissero il doppio dello stipendio, non cambierebbe azienda solo per riconoscenza? Dai, bisogna essere onesti. Guardiamo solo al “mercato” dei telecronisti o degli opinionisti sportivi: si passa da un’emittente all’altra a seconda di come si spostano i diritti e in base alle offerte che ricevono. E’ nell’essere umano la voglia di voler migliorare, progredire. Capisco che i tifosi ci rimangono male, ma bisogna guardare avanti. Giocatori, allenatori, presidenti e dirigenti passano, ma l’Inter resterà sempre la nostra Inter. Ed è questo quello che conta”.

A proposito, come vede l’idea di un azionariato popolare a sostegno della società? Se potesse scegliere, chi sarebbe il presidente ideale per l’Inter?

“La vedo bene, tanto che ne faccio parte. Quando Cottarelli mi ha chiamato, ho subito dato l’adesione. Io sono interista e farei qualsiasi cosa per aiutare la mia squadra. Poi, non so quali possano essere gli sviluppi, e se concretamente riusciremo a fare qualcosa, ma nel caso io ci sarò, il mio contributo alla causa lo darò, come d’altronde ho sempre fatto. Potessi scegliere, il mio presidente ideale sarebbe Massimo Moratti. Avrei voluto averlo anche da giocatore, purtroppo non è stato possibile”.

E’ un po’ la stagione dei ritorni in panchina: Allegri-Juve, Spalletti-Napoli, Mou-Roma, Sarri-Lazio Quale l’ha sorpresa o la intriga di più?

“Forse Sarri-Lazio è la situazione che mi incuriosisce di più ma, al di là di questi “grandi” che ritornano in panchina, il che ovviamente fa solo bene al calcio italiano, continuerò però a seguire anche colleghi magari meno reclamizzati, che però contribuiscono a far crescere il sistema calcio italiano. Penso ad esempio al De Zerbi del Sassuolo degli ultimi anni o altri colleghi meno pubblicizzati, che però hanno fatto bene a tutto l’ambiente. E’ normale che l’attenzione sia focalizzata su questi grandi ritorni, perché, con il rientro di gente come Allegri, Mourinho, Spalletti e Sarri, ne guadagniamo certamente in carisma, personalità, stile, ma non dimentichiamoci che sotto c’è un movimento altrettanto importante”.

A proposito di De Zerbi, è normale che uno come lui sia dovuto andare all’estero per allenare? Perché secondo lei nessuna big ha avuto il coraggio di affidargli la panchina?

“Non è detto che “sia dovuto”, magari ha semplicemente scelto lui di andare all’estero. Non possiamo saperlo: può anche essere che di offerte importanti ne abbia ricevute, le abbia valutate, ma poi abbia considerato quella dello Shakhtar professionalmente più vantaggiosa. Io dico sempre che ad un allenatore servono tempo e continuità, magari ha semplicemente trovato un ambiente che gli ha garantito un progetto a lungo termine, che altre realtà, per le pressioni quotidiane e il focus sui risultati, non potevano offrirgli. Per questo la sua scelta non mi ha sorpreso, perché so quanto sia importante per un allenatore una visione a lungo termine”.

Manca il ritorno di Zenga: quando la rivedremo e cosa vede o si augura nel suo futuro?

“Spero presto, perché ormai è un anno che sono fermo e ho grande voglia di ricominciare. Sinceramente, non ho digerito la questione di Cagliari, perché in una situazione estremamente complicata in generale, con l’aggravante del COVID, di un lockdown totale e di una ripresa del campionato con una partita ogni tre giorni, senza per altro aver fatto preparazione, credo che i risultati si siano visti. Credevo di meritare un’altra chance, ma non è successo, per cui guardiamo semplicemente avanti. La mia fortuna è che, parlando tre lingue, non ho confini, nel senso che sono pronto a qualsiasi tipo di esperienza: ho il mondo in mano, non me ne faccio una preoccupazione di dove e come”.

Le difficoltà che ha evidenziato lei, sono le stesse che ha enunciato Pirlo nell’analizzare la sua stagione alla Juve: anche lui meritava un’altra chance, dunque?

“Con la differenza che lui era alla prima esperienza, mentre io no, ma Andrea ha potuto cominciare la stagione, mentre io sono salito su un treno in corsa, cosa molto differente. Ad ogni modo, è chiaro che Pirlo qualche errore l’abbia commesso all’inizio, ma è normale, chi è che non sbaglia? E poi lui era al primo mandato in assoluto, quindi è ancor più giustificato. Dispiace, perché quando tu credi di aver raggiunto l’obiettivo, e poi scopri che la tua dirigenza aveva già deciso di cambiare, ci rimani male, è inevitabile. Comunque Andrea ha fatto bene, ha espresso idee interessanti e si è dimostrato un allenatore intelligente, non ho dubbi che avrà altre opportunità in futuro e che saprà sfruttarle al meglio”.

Vorrebbe essere nei panni di Pochettino o il suo è il classico caso in cui un allenatore che ha tutto da perdere?