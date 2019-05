Walker nei guai: tradimento con la star di un reality, la fidanzata lo lascia

Il terzino del Manchester City è stato lasciato dalla storica fidanzata dopo le rivelazioni di Laura Brown, star di 'Ex On The Beach'.

Problemi sentimentali per Kyle Walker, terzino del che è finito nei guai dopo una scappattella con Laura Brown, star del reality inglese 'Ex On The Beach'.

La ragazza una volta saputo che Walker in realtà era già fidanzato da nove anni con un'altra donna, Annie Kilner, ha deciso di contattarla per raccontarle tutto.

La Kilner, che con Walker ha avuto anche tre figli, ha ovviamente chiesto le prove del presunto tradimento e la Brown secondo quanto raccontato da lei stessa al 'Sun' le ha inviato una foto di Walker. Ma non solo.

Kyle Walker dumped after reality star confesses to romps in his £200k Bentley https://t.co/dDynoFsQkq pic.twitter.com/jsF6r1WleB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 5, 2019

Il terzino del Manchester City come detto non avrebbe rivelato alla Brown di essere già fidanzato e al loro primo appuntamento avrebbe fatto sesso con lei sul sedile posteriore della propria auto.

Laura Brown però si sarebbe sentita sfruttata dal giocatore, che gli aveva confessato di essere padre ma non di avere una compagna, e così quando la donna ha saputo dell'altra relazione ha deciso di vuotare il sacco.

Ora quindi Walker è stato cacciato di casa dalla compagna che continua a vivere nella loro casa da 3,5 milioni di sterline, mentre lui paga 8000 sterline al mese per l'affitto di un altro appartamento.