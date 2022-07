Vrioni lascia la Juve e vola in MLS: ufficiale il trasferimento al New England Revolution

L'attaccante classe 1998 saluta i bianconeri e vola negli Stati Uniti: a partire dalla prossima stagione giocherà in MLS nel New England Revolution.

Giacomo Vrioni vola oltreoceano. L'attaccante classe 1998, reduce da una grande stagione in prestito in Austria con la maglia del WSG Swarovski Tirol saluta definitivamente la Juventus: giocherà in MLS.

Il club bianconero ha ufficializzato l'addio di Vrioni, che a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia del New England Revolution.

"Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo Vrioni, che a partire dalla prossima stagione giocherà in MLS. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo al New England Revolution ed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23".

Vrioni, che nell'ultima stagione ha conquistato il titolo di capocannoniere della Bundesliga austriaca insieme ad Adeyemi con 19 goal in 28 presenze (21 reti in 30 apparizioni tra tutte le competizioni) è stato ceduto a titolo definitivo per 3,8 milioni di euro.

Nella nota ufficiale, il club bianconero ha riavvolto il nastro per ripercorrere le tappe dell'avventura di Vrioni con la maglia della Juventus.

"Arrivato a Torino nel gennaio 2020, ha vestito la maglia della Juventus Under 23 togliendosi diverse soddisfazioni e la più grande, sicuramente, è stata la vittoria della Coppa Italia di Serie C nella stagione 2019/20. Purtroppo il suo secondo anno a Torino non è andato come avrebbe voluto. Il grave infortunio di fine novembre l’ha tenuto per tanti mesi lontano dal campo, ma al suo rientro, al termine dell’annata 2020/21, ha segnato il rigore che ha permesso alla squadra allenata da Mister Zauli di raggiungere la qualificazione ai play-off con una giornata di anticipo. Poi, come detto, la parentesi in Austria in prestito".

Ora una nuova avventura è alle porte. Per Vrioni c'è una nuova sfida e un'opportunità per continuare a segnare a valanga e confermarsi dopo la stagione da protagonista in Austria, lontano dall'Italia e dalla Juventus.