Votazione a scrutinio segreto all'Arsenal: si sceglie il nuovo capitano

La fascia da capitano dell’ è ancora senza padrone. Sebbene sin qui in campionato ad indossarla sia sempre stato Granit Xhaka, di fatto però non è stato ancora scelto l’erede di Laurent Koscielny.

Il difensore francese, approdando al nel corso dell’estate ha lasciato vacante il ruolo di capitano ed il nome di colui che avrà l’onore di indossare la fascia dei Gunners sarà svelato solo nei prossimi giorni, quando cioè verranno resi noti i risultati di una votazione (voto rigorosamente segreto) che si è tenuta all’interno dello spogliatoio.

Come già successo nella scorsa stagione, il tecnico Unai Emery ha annunciato di volere cinque capitani che andranno a formare il gruppo dei leader all’interno dello spogliatoio, ma l’annuncio dei profili scelti è slittato di qualche giorno.

Il difensore dell’Arsenal, Rob Holding, ha spiegato come si sono svolte le votazioni.

“Abbiamo votato la settimana scorsa, siamo in attesa quindi di capire chi sarà nominato. Abbiamo scritto le nostre preferenze e poi le abbiamo consegnate all’allenatore il quale esaminerà ovviamente i risultati e contribuirà nella scelta. Non so quando ci sarà l’annuncio, se fra due giorni o due settimane, quello che so è che dovessi essere scelto io sarei onorato di essere il capitano dell’Arsenal”.