Volpecina a Goal: "Stadio 'Maradona' un atto dovuto, Diego genio del calcio"

Giuseppe Volpecina, terzino del primo Napoli scudettato: "Felice per l'intitolazione del 'San Paolo' a Diego, gli è dovuto questo e molto altro".

Giuseppe Volpecina, Diego Armando Maradona, l'ha incrociato al top. Insieme hanno condotto il al primo Scudetto della storia, in un'annata - quella '86/87 - densa di vittorie ed emozioni.

L'ex terzino - 3 presenze nel '79/80 e 35 gettoni nella stagione con l'argentino, impreziosita da 2 reti e dal trionfo in Coppa a suon di chilometri sull'out sinistro - in esclusiva a Goal ripercorre il 'magic moment' in cui lo spogliatoio azzurro e la città divennero tricolore. Il tutto condito dalla gioia per il cambio nome dello stadio 'San Paolo' in memoria del Diez, battezzato da Napoli- .

"La mia esperienza con Diego fu favolosa, era nel momento più alto della sua carriera e vita privata. Una forma smagliante, vinse Mondiale e Scudetto in pochi mesi. Sempre preciso, corretto, mai nulla fuori posto, fu un anno fantastico sia calcisticamente che umanamente. Io poi andai via e a distanza, man mano che sentivo certe notizie, non riuscivo a crederci, perchè Maradona era troppo sveglio e intelligente. Ma a lui piaceva vivere a mille all'ora, sempre in prima pagina". Scelti da Goal Le possibili avversarie della Juventus negli ottavi di Champions League

Le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di Champions League

Le possibili avversarie della Lazio negli ottavi di Champions League Altre squadre "Diego a Napoli fu un trascinatore, demmo tutti il 110%. Molti di noi erano campani e ci tenevano particolarmente, ci mettevamo qualcosa in più. Un mix di giovani locali ed esperti, con la ciliegina sulla torta - Maradona - che faceva la differenza. Si partiva dall'1-0 per noi, gli altri dovevano rincorrere". "Sono molto felice per l'intitolazione dello stadio 'San Paolo' a Diego, gli è dovuto questo e molto altro ancora. Allo stesso tempo, però, non chiamarlo più 'San Paolo' può fare effetto e sarà difficile, ma sono contento che i napoletani e Napoli abbiano compiuto questo gesto per il loro più grande idolo. E' giusto così".

La scomparsa di Diego è stata accompagnata da tante lacrime e qualche giudizio severo sul Maradona extra-campo.

"Quelli di Diego erano problemi relativi alla sfera privata: ognuno decidere di vivere come vuole, anche lui ammise di aver sbagliato. Sono tutte cose note: una volta saputo della sua scomparsa, tirarle fuori dopo decenni non era il caso, è stato fuori luogo. Chi l'ha fatto, ha perso l'occasione per stare zitto e risparmiarsi qualche brutta figura". "Noi vogliamo ricordare Diego come un genio del calcio, con le sue magie ha fatto divertire tutti e lo dimostra l'affetto ricevuto in questi giorni dal mondo intero. E' questo che parla per lui".

Il Napoli di Maradona, oltre ad essere forte sul prato verde, rappresentava l'arma con cui il popolo partenopeo azzerava discriminazioni e preconcetti.

"Mi dava fastidio ma non troppo, gli stupidi ci sono dappertutto: in campo potevamo 'farli soffrire' prendendoci qualche vendetta, ma sono cose che vanno avanti da anni. Gli insulti fanno parte del gioco. In quell'anno, però, ci prendemmo la soddisfazione di giocare bene, vincere e farli andare a casa arrabbiati".

9 novembre 1986, -Napoli 1-3: data e partita che a Volpecina fanno brillare gli occhi.

"Dopo un primo tempo bloccato, all'intervallo Diego ci disse: 'Siamo troppo tesi, ora andiamo in campo e giochiamo come sappiamo. Siamo forti. Poi ci sono io, date la palla a me...'. Ad inizio ripresa prendemmo goal, poi iniziammo a giocare e non ci fu storia. Al mio goal non capii niente, a il Napoli non vinceva da una vita...". "Torino mi ha sempre portato bene: a inizio carriera vinsi uno Scudetto Primavera in finale contro il Toro - ad oggi ancora l'unico del Napoli - poi a 19 anni ho esordito in proprio contro i granata, infine la famosa rete alla . Tre soddisfazioni emozionanti".

Quel Napoli, sovvertì gli equilibri del calcio italiano.

"Detto di Maradona, un capitolo a parte, c'erano altri grandi giocatori come Giordano, Bagni, una difesa insuperabile con Bruscolotti e Ferrario, i vari Carnevale e De Napoli. Ma il segreto erano anche i Volpecina, i Caffarelli, i Muro, che lottavano e non mollavano mai. Anche con qualità".

Oltre alle gioie sotto il Vesuvio, a Volpecina la carriera ha riservato altri momenti gratificanti.

"L'esperienza con la , in cui arrivammo in finale di Coppa UEFA, fu bellissima: eliminare il campione di , l' , la dell'epoca zeppa di stelle della Nazionale russa. Col arrivammo in semifinale, dove però ci estromise proprio il Werder e a cui segnai al ritorno. Poi, dei tedeschi, mi vendicai in viola. A arrivai a 19 anni: un'esperienza importantissima, perchè ero giovane e misi le basi giocando con calciatori forti ed esperti". "A Pisa ero già padrone della Serie B e vincemmo un campionato, poi la prima esperienza in A a 25 anni e il ritorno a Napoli. Soddisfazioni un po' dappertutto. L'unico rammarico con la Casertana: perdemmo un campionato e subii un grave infortunio".

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, l'ex terzino si è dedicato ai giovani.

"Alla Mariano Keller sono stati 7-8 anni bellissimi e importanti, abbiamo fornito calciatori alle squadre professionistiche come Mandragora, un ragazzo serio, umile e di grande qualità. Personalmente, inoltre, ero convinto che anche un altro importante talento sarebbe arrivato in Serie A: La Ferrara, un classe '98. Giovani come lui ne ho visti pochi, ma il calcio è così". "Grandissimi talenti negli ultimi anni non ne ho visti, ora però stanno venendo fuori diversi giovani arrivati anche in Nazionale come Barella, Castrovilli o i gioielli del . Qualcosa sta iniziando a muoversi di nuovo, ma di Baggio, Del Piero o Totti ad oggi non ce ne sono. A livello giovanile bisognerebbe lasciare più spazio ai prodotti nostrani".

A proposito di talenti: Volpecina svela il proprio debole per Balotelli, fresco di firma col Monza.

"Caratterialmente un po' una testa calda, ma quando lo guardavi nella Primavera dell' capivi che avrebbe fatto la differenza. Io, attaccanti italiani come Mario, attualmente non ne vedo: destro, sinistro, fisico. Ha dimostrato il 50% di ciò che poteva fare".

Si passa alla stretta attualità, con una panoramica sulla Serie A.

"Inter, , Napoli e , pur non essendo nessuna di esse completa, hanno le stesse chances di vincere lo Scudetto. Ma la Juve, se dovesse superare questo periodo un po' 'strano', ha la squadra più forte e credo che la spunterebbe di nuovo".

"E' un campionato condizionato dal Covid: avere calciatori importanti contagiati durante un ciclo di partite ravvicinate diventerebbe un problema, anche per chi andrà avanti nelle Coppe".

Volpecina rimpiange l'epoca di Maradona.

"C'erano elementi più eclettici e la giocata veniva fuori più facilmente. Noi Diego, il Milan Van Basten, l' Zico, l'Inter Matthaus, la Juve Platini. In quel Napoli ad esempio c'erano giocatori come Bagni o Giordano che ti tiravano fuori il colpo in qualsiasi momento, oggi non ne vedo". "Mertens è un gran giocatore, ha fatto la storia del Napoli e fa goal, Insigne è un talento con grande tecnica, ma fuoriclasse come in passato - tolti Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic - non ce ne sono. E' un calcio diverso, più tattico, devi arrivarci col gioco ed è più difficile vedere il grande spunto".