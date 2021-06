Volland a Goal: "Ho annullato le vacanze sul Lago di Garda per Euro 2020"

L'attaccante del Monaco Kevin Volland ha raccontato in esclusiva a Goal il retroscena della convocazione con la Germania per Euro 2020

Una chiamata del tutto inaspettata per far parte della lista dei 26 convocati della Germania per Euro 2020. Kevin Volland, attaccante del Monaco, è tornato a vestire la maglia della nazionale tedesca a quasi 5 anni di distanza dall'ultima volta. Una convocazione che ha sorpreso lo stesso attaccante, che ha raccontato in esclusiva a Goal alcuni retroscena dopo la decisione di Low di richiamarlo in nazionale.

"Sinceramente sono rimasto un po' sorpreso perché non venivo convocato da molto tempo. Ero un po' emozionato quando il commissario tecnico (Joachim Low, ndr) mi ha chiesto di tornare in nazionale. (...) Il mio cellulare era in modalità aereo ed ero sul volo per Parigi. Dopo l'atterraggio ho visto prima il messaggio e poi l'ho richiamato. Ero estremamente felice quando mi ha comunicato che avrei fatto parte della Germania".

Volland ha dovuto cancellare le vacanze prenotate sul Lago di Garda in compagnia della famiglia.

"Sono stato con la famiglia per poco tempo prima di raggiungere la nazionale. Mia nonna era un po' triste perché non sono potuto tornare a casa a causa di Euro 2020. Ma ovviamente era molto felice e orgogliosa del fatto che io rappresenti la Germania. Poi potremo andare in vacanza al termine del torneo".

L'attaccante tedesco ha parlato anche della sua prima stagione in Ligue 1 con la maglia del Monaco di Niko Kovac.

"Dal punto di vista sportivo, è stata sicuramente la scelta migliore per me. Inoltre, Monaco è un ottimo posto in cui vivere e anche la mia famiglia si trova molto bene. Kovac è un allenatore di assoluto valore. Abbiamo lavorato molto bene sui dettagli e dal punto di vista atletico. Inoltre è una brava persona fuori dal campo ed è sempre pronto ad ascoltare. Oltre ai successi sportivi, ci siamo trovati molto bene con tutto lo staff".

Un possibile ritorno in Bundesliga? Volland ora è concentrato su Euro 2020 e Monaco.