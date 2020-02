Voleva essere bandiera, ha dovuto lasciare il Milan: ora Cutrone lo ritrova

A neanche un anno dall'addio al Milan, Cutrone indossa la casacca della Fiorentina: stavolta proverà a fermare la corsa europea dei rossoneri.

Il nuovo Rivera, il nuovo Maldini, il nuovo simbolo del milanismo, del colore rossonero, del Diavolo. Sportivo. In un'epoca che vive di calciomercato e di addi continui, il destino di Patrick Cutrone, giovane messosi in mostra con la prima squadra del , poteva essere diverso. Una speranza, una luce in fondo al tunnel delle non bandiere. Anche la sua, invece, ha smesso di sventolare molto presto.

Ad un anno e mezzo dall'addio al Milan, Patrick Cutrone ritrova quei colori abbandonati all'improvviso. Il Wolverhampton prima, la poi. Dalla possibilità di vestire per sempre, o per molti anni, la casacca rossonera, al vestirne due diverse nel giro di pochi mesi. Al Franchi avrà di fronte i suoi vecchi compagni. Una vecchia storia.

La storia di Cutrone è quella di tanti giovani, non solo italiani, non solo di . Una generazione costretta a scontrarsi con la realtà dei fatti, in cui per gli Under non c'è spazio. Serve vincere per superare i social, serve fare subito bene, anche se si è ventenni o reduci dai festeggiamenti della maggiore età. Dubbi, poca continuità? Addio. Non tutti sono Haaland e anche lui, a 19 anni è già certo di non giocare per sempre con il .

Quella di Cutrone è però una storia diversa, di un ragazzo che tifava Milan dopo aver sfiorato l'approdo all' (un provino non andato per il verso giusto). Una squadra del cuore in cui ha sperato fino all'ultimo, prima di accettare la realtà: crescere altrove uncica possibilità.

L'estate di Cutrone è stata la stessa di Kean, altro giovane presumibilmente futuro della Nazionale azzurra emigrato all'estero:

"Ad un certo punto mi hanno messo in una posizione in cui ho detto ‘ok, devo andarmene’. Non so spiegare bene cosa sia successo, ma dopo aver parlato con il club ho preso questa decisione".

Piatek titolare, ciao ciao Patrick. Qualche lettera di differenza. E dire che anche il polacco non ha retto all'urto della continuità, che ha spezzato anche il suo futuro rossonero. Ma serve ripeterci: quella di Cutrone è una storia diversa, di chi voleva essere bandiera e rappresentare ciò che erano stati in passato grandi nomi del Diavolo. Passato, decisamente passato. Dopo l'era Ancelotti, niente più bandiere al Milan.

Fiorentina-Milan rappresenta una sfida fondamentale per entrambe le compagini, che a parti invertite Cutrone ricordano benissimo. Era il 2018 e tutti erano pazzi di lui, disposti a cifre folli per portarlo tra le proprie fila. Lui sognava da leader rossonero del futuro, da nuovo Inzaghi, oltre altri giocatori, vedi Paloschi, passati di moda dopo aver mancato il ruolo di bandiera e simbolo.

Nel 2018 Cutrone segnava due reti e creava i presupposti per un altro dei goal con cui il Milan battè 5-1 la Fiorentina, guadagnando i gironi di . Lo stesso obiettivo che ha la squadra di Pioli in questa stagione e che l'attuale attaccante viola proverà a limitare, dopo una buona cavalcata invernale dei rossoneri.

E' dall'altra parte, dove non avrebbe mai pensato di essere un anno fa, quando il suo agente non era chiaro, ma chiarissimo:

"Patrick è cresciuto nel vivaio rossonero, si sente milanista e spera che questa sia per sempre la sua maglia. Sono false tutte quelle voci di accordi con altri club, in particolare quelli con il . Ripeto, non solo non abbiamo mai parlato con nessuno, ma non sono in programma contatti neanche per il futuro".

I contatti, dopo aver parlato con il Milan, come evidenziato dallo stesso Cutrone in seguito all'estivo trasferimento ai , sono esplosi all'improvviso. Il 22enne di Como si è trovato di fronte al bivio: panchina perpetua, nella speranza di divenire bandiera, o addio per giocare, per essere presto in considerazione come nel 2017/2018, anno dei dieci goal, di dieci squadre sulle sue tracce. Che nulla avrebbero potuto davanti ad un fermo desiderio da parte del ragazzo: continuare al Milan. E' andata in maniera differente. Sfida Romagnoli, sfida Donnarumma, sfida gli amici. Sfida il suo passato. Quello che poteva essere e non è stato.