Volete una dedica da Rincon? Basta pagare per avere il videomessaggio

In Sudamerica è nato un sito che permette di avere un messaggio di auguri, una dedica o qualsiasi frase da parte del vostro idolo.

Un'idea nata in Sudamerica, che nell'attuale e strano mondo digitale, potrebbe funzionare tantissimo. Famosos.com, infatti, prevede dei videomessaggi fatti dalle celebrità per chiunque paghi un totale. Volete essere salutati dal vostro idolo o avere un augurio di compleanno? Detto, fatto.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Idea malsana per molti, geniale per altri. Intanto nel portale sono spuntati anche alcuni sportivi e diversi calciatori, non solo in attività. Tra le personalità del sito si trova per esempio l'ex idolo colombiano Valderrama, nonchè il capitano del Venezuala e centrocampista del , Rincon.

Ognuno ha un proprio prezzo: si va dai 4 euro ai 45. Se ad esempio volete farvi fare gli auguri da Rincon dovrete mettere sul piatto circa 26 euro. Un videomessaggio scherzoso, per rallegrarvi la giornata o qualsiasi altro filmato vi venga in mente detto dal centrocampista granata.

Presenti anche Juanda Roa e Daniel Moreno, ma sopratutto tanti influencer dei social, comici, musicisti e attori tutti rigosamente sudamericani e scelti dal portale tra quelli con almeno 50.000 followers su Twitter, Instagram, Youtube o Facebook.