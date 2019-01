Volantini antisemiti contro la Lazio: "Siete come Napoli e Israele"

La festa per i 119 anni della Lazio è stata macchiata dagli scontri in Piazza della Libertà e da alcuni volantini antisemiti postati sui social.

Doveva essere, come ogni anno, solo l'occasione per festeggiare la fondazione della Lazio avvenuta il 9 gennaio del 1900 ma purtroppo martedì notte qualcosa è andato storto.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Dopo la mezzanotte infatti in Piazza della Repubblica, abituale ritrovo scelto dai tifosi della Lazio per celebrare il compleanno del club, circa 300 ultras a volto coperto si sono staccati dal resto del gruppo attaccando le forze dell'ordine presenti sul posto.

Non è ancora chiaro il motivo dell'aggressione ma il lancio di bottiglie e petardi ha provocato il ferimento di otto agenti, la denuncia per tre tifosi della Lazio e un arresto. Ma non solo.

Come riporta 'Il Corriere dello Sport' un episodio se possibile ancora più grave è avvenuto sui social dove sono comparse le foto di alcuni volantini antisemiti che sarebbero stati distribuiti nella zona di Roma Nord.

Il testo, aberrante, accomunava i tifosi di Lazio e Napoli a Israele: "Stessi colori, stesse bandiere. Merde".

Ovvio lo sdegno immediatamente manifestato da tutto il mondo sportivo e politico mentre indagini sono in corso per chiarire se i volantini siano stati realmente distribuiti e dove.

Volantini che, firmati dal Gruppo Balduina che però non frequenta più la curva da circa dieci anni, secondo le prime ipotesi potrebbero essere una 'risposta' agli adesivi con l'immagine di Anna Frank in maglia giallorossa spuntati qualche mese fa nella Capitale.