Vogts contro Coutinho: "Non è un fenomeno, a Barcellona ha rinunciato"

L'ex leggenda del calcio tedesco non crede che il giocatore brasiliano possa far grande il Bayern Monaco nei prossimi mesi.

Un'autorità assoluta in , visto e considerando i suoi trascorsi da giocatore e da commissario tecnico della Nazionale teutonica. Campione del mondo da giocatore e d'Europa da allenatore, quando parla Berti Vogts tutto il territorio tedesco rimane ad ascoltare.

Per questo motivo le sue dichiarazioni odierne riguardante Coutinho, nuovo acquisto del , stanno facendo decisamente discutere. Per il simbolo del calcio tedesco, infatti, il brasiliano non è un giocatore abbastanza forte per la squadra di Kovac.

In attesa di vedere Coutinho in campo, Vogts passa all'attacco:

"Secondo voi come mai un calciatore lascia uno dei club più importanti del mondo, come il , a 27 anni? Perché ha rinunciato ad imporsi lì. Non è un fenomeno, bensì un giocatore che in Catalogna faceva la riserva".

Secondo molti, tifosi del Bayern e non, Coutinho è il giocatore potenzialmente più forte a disposizione di una squadra della in questa stagione. Come sempre sarà il campo a dover parlare: appuntamento all'esordio dell'ex Barcellona.