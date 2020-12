Voci di addio di Salah, Klopp ironizza: "L'unico motivo per lasciare il Liverpool è il meteo"

Il tecnico tedesco parla delle voci di addio dell'attaccante egiziano: "Non possiamo forzare la permanenza di nessuno".

Secondo Jürgen Klopp, c'è solo una valida ragione che potrebbe spingere un giocatore a lasciare il in questo momento: il meteo, che non sempre porta sole e caldo.

Il tecnico degli Scousers ne ha parlato in conferenza stampa, in relazione alle voci di addio di Mohamed Salah. L'egiziano in un'intervista ad 'As' ha dichiarato che non escluderebbe un passaggio al Real o al nei prossimi anni.

“L’unico motivo per lasciare Liverpool in questo momento è il meteo. Quali sarebbero le altre ragioni? È uno dei migliori club al mondo. Paghiamo bene, magari non più di tutti gli altri. Abbiamo uno stadio fantastico, con i migliori tifosi al mondo. Ci seguono in tutto il mondo. E poi il nostro colore è il rosso, che è il colore più bello”.

Salah ha anche sottolineato di voler continuare a vincere e battere record con il Liverpool. Klopp, comunque, ha affermato che il club non forzerà nessun giocatore a rimanere piuttosto che ad andare via.

“Non possiamo forzare i giocatori a rimanere. È questione di timing. Se qualcuno vuole andare via, non lo tratteniamo. Solo non capisco perché uno debba andarsene. Mo non ha escluso un interesse. Cos’altro avrebbe dovuto dire? Lo avrebbe detto ogni giocatore”.

Tra le polemiche, anche quella della fascia di capitano non assegnata all'egiziano per la sfida col Midtjylland, a qualificazione già centrata. Klopp aveva deciso di fare capitano Alexander-Arnold e non l'ex e , che è rimasto deluso.