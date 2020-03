Vlahovic trovato positivo al Coronavirus: "È asintomatico"

Altro caso di Coronavirus nel calcio italiano, dopo Rugani e i giocatori della Sampdoria: Dusan Vlahovic. Lo ha comunicato la Fiorentina.

Prima Daniele Rugani, poi i giocatori della Sampdoria. E ora, la conta dei calciatori di contagiati dal Coronavirus va allargandosi: anche Dusan Vlahovic, come comunicato dalla , è stato trovato positivo al Coronavirus.

Il comunicato della Fiorentina:

"ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore".

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 13, 2020

Vlahovic è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella gara disputata dalla Fiorentina domenica scorsa, e pareggiata per 0-0, sul campo dell' . Dunque, oltre agli altri giocatori della rosa di Iachini, anche quelli friulani saranno presto messi in isolamento.