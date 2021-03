Vlahovic, che dono speciale: riceve la maglia autografata di Ibrahimovic

Al termine di Fiorentina-Milan, l'attaccante viola Vlahovic ha ricevuto la maglia autografata di Ibrahimovic (giocatore a cui si è sempre ispirato).

Una piccola soddisfazione, in una giornata negativa a livello personale e di squadra. L'attaccante Dusan Vlahovic ha perso con la sua Fiorentina per 2-3 contro il Milan, non andando a segno ma servendo a Ribery l'assist per il momentaneo 2-1. Una delusione dunque per il serbo, mitigata da quanto avvenuto dopo il fischio finale dell'arbitro.

Al momento di rientrare negli spogliatoi, Vlahovic ha ricevuto da Zlatan Ibrahimovic la sua maglia con tanto di autografo. Non si tratta solo del classico scambio di casacche, perché Ibra è da sempre un punto di riferimento per il giovane serbo e un modello a cui ispirarsi per il suo mestiere di attaccante. Il bomber viola ha subito postato la foto della maglia sui social, ringraziando il suo idolo per il bel regalo.

Oltre ad essere il suo riferimento sul piano delle movenze e delle medie realizzative, Ibrahimovic in futuro potrebbe essere un compagno di squadra per Vlahovic. L'attaccante sta parlando con la Fiorentina del rinnovo del contratto, che scade nel 2023 e per il quale le parti non hanno ancora trovato un accordo.

Questa notizia ha attivato molte pretendenti per Vlahovic, tra cui appunto il Milan. Per il momento si tratta solo di un'ipotesi suggestiva, ma nel caso in cui questo matrimonio si concretizzasse il serbo potrebbe osservare da vicino il suo mito di sempre.