Vlahovic più di Messi e Benzema, meglio di Batistuta: il 2021 da record di Dusan

Vlahovic ha segnato 25 goal nel 2021, stabilendo una serie di record nella storia della Fiorentina e non solo.

In attesa di conoscere il suo futuro, Dusan Vlahovic si gode il suo splendido presente. L'attaccante della Fiorentina si sta affermano come uno dei migliori cannonieri del calcio europeo, grazie ad un 2021 in cui sta segnando a ripetizione.

In questo anno solare giunto ai suoi mesi conclusivi, Vlahovic ha segnato 25 goal in 35 partite. Solo Robert Lewandowski ed Erling Haaland, ovvero il principale candidato al prossimo Pallone d'Oro e uno degli astri nascenti del calcio mondiale, hanno fatto meglio. Due fuoriclasse come Karim Benzema e Lionel Messi, invece, sono dietro al serbo in questa speciale classifica.

Con un 2021 così da record, Vlahovic è entrato di diritto anche nella storia della Fiorentina. Con la tripletta di oggi, Vlahovic è diventato il secondo giocatore nella storia della Fiorentina a segnare almeno 25 goal in un singolo anno solare. L'altro prima di lui era stato Kurt Hamrin (secondo marcatore di tutti i tempi della storia viola a quota 207 goal).

Inoltre, con uno score del genere, Vlahovic è riuscito a superare due idoli della Curva Fiesole come Gabriel Batistuta e Luca Toni. I due, infatti, si erano fermato rispettivamente a 23 e 24 goal in un anno solare (Toni nel 2006 e Batistuta nel 1998).

Da segnalare anche che il serbo è alla seconda tripletta nel 2021, dopo quella rifilata al Benevento nello scorso campionato. Una sfilza di prodezze e record dunque, che la Fiorentina si gode in attesa di capire cosa farà il prossimo anno il suo straordinario attaccante.