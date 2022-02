L'esordio di Vlahovic con la Juventus: goal dopo 13 minuti

A sorpresa, all'improvviso, la Juventus ha acquistato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Più di 80 milioni spesi dai bianconeri per portare nel team Allegri il più giovane prospetto della Serie A, classe 2000 che già lotta per la classifica marcatori nel campionato italiano. Ufficialmente giocatore di Madama a fine gennaio, l'attaccante serbo ha esordito nel primo match di febbraio, contro il Verona.

Schierato titolare nell'ultimo match domenicale, con Morata e Dybala ai suoi lati, Vlahovic è andato in rete già al 13'. E' stato infatti il ventunenne serbo a dare il vantaggio alla Juventus: palla del compagno argentino in profondità, scatto dell'ormai ex Fiorentina, abile ad anticipare Montipò in uscita battendolo con un pallonetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Vlahovic aveva già impegnato Montipò con una bella conclusione dalla sinistra, trovando la deviazione del portiere del Verona. Continuamente pericoloso sulla trequarti e nell'area avversaria, il nuovo attaccante della Juventus si è confrontato con Casale, riuscito a fermarlo abilmente nell'ultimo incontro tra gialloblù e Fiorentina.

Per Vlahovic la rete contro il Verona è di fatto la 18esima nella Serie A 2021/2022: ventuno goal in venticinque presenze stagioni, considerando anche le tre realizzazioni in Coppa Italia. Una macchina da goal con cui i tifosi della Juventus hanno subito esultato. Immediatamente.