Vlahovic si riscopre bomber: nell’ultimo mese solo Muriel meglio di lui

Dopo un inizio di stagione complicato, Dusan Vlahovic ha iniziato a segnare con una costanza incredibile. Sei goal nelle ultime otto di A.

Solo fino a poco più di un mese fa la sua stagione era da molti considerata negativa, oggi invece Dusan Vlahovic si riscopre sempre più tra i leader tecnici di una che è fortemente aggrappata alle sue prestazioni e ai suoi goal.

Se nei primi undici turni di campionato era infatti riuscito a trovare la via della rete in una sola occasione (nella sfida persa contro la nel terzo turno), dal 16 dicembre in poi, da quando cioè è andato in goal contro il , il talento serbo si è letteralmente trasformato, guadagnandosi un posto tra i giocatori più prolifici della .

Da allora ha infatti segnato sei goal in otto partite (l'ultimo dei quali nel 2-1 contro il Crotone), mancando l’appuntamento con l’esultanza solo contro e , ovvero due gare nelle quali la Fiorentina non è riuscita a trovare la via della rete (0-0 contro i felsinei e 6-0 contro i partenopei).

In questo arco di tempo solo un giocatore ha segnato più di lui in Serie A: Luis Muriel con sette reti. Ma c’è di più.

Se si considerano i migliori cinque campionati europei, solo due giocatori più giovani di Vlahovic, ma entrambi classe 2000 come lui, sono riusciti a segnare sette goal nei rispettivi tornei: si tratta di Moise Kean (9 reti in 14 partite di con il ) ed Erling Haaland (14 reti in 13 partite di con il ).