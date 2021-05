L’exploit di Vlahovic nel 2021: meglio di lui solo Lewandowski e Messi

Dusan Vlahovic è salito a quota 21 reti in campionato. Il suo è un 2021 da record con ben 17 marcature all’attivo.

Serviva una vittoria alla Fiorentina per provare ad avvicinarsi alla quota salvezza e la vittoria è arrivata al termine di una sfida contro la Lazio che metteva in palio punti dal peso specifico elevatissimo per ambedue le squadre.

Straordinario protagonista della notte dell’Artemio Franchi è stato l’ormai solito Dusan Vlahovic. Il talento serbo infatti, ha realizzato la doppietta decisiva che ha permesso alla sua squadra di imporsi per 2-0.

Per il numero 9 gigliato adesso sono ben 21 i goal realizzati nel corso di questo campionato, un numero incredibile se si pensa al fatto che è un classe 2000 e che ben 17 delle sue marcature sono arrivate nel 2021, cosa questa che fa di lui il terzo miglior marcatore nei Top-5 campionati europei nell’anno, alle spalle dei soli Lewandowski (22 reti per lui) e Messi (21).

Ci sono però altre statistiche che raccontano del suo incredibile exploit. Vlahovic è infatti il giocatore che ha segnato di più dall’inizio del mese di aprile nei Top-5 campionati europei, è insieme a Simy l’attaccante che ha realizzato più marcature multiple da marzo ad oggi in Serie A e, sempre restando al massimo campionato italiano, è l’unico, insieme a Cristiano Ronaldo, ad aver segnato almeno dieci goal sia in casa che tresfarta.

Inoltre, ad appena 21 anni, Dusan Vlahovic si è guadagnato un posto d’onore nella storia della Fiorentina. E’ infatti solo il quarto straniero ad aver raggiunto quota 20 goal in campionato con la maglia viola addosso. Prima di lui erano riusciti in tale impresa solo Pedro Petrone, Kurt Hamrin e Gabriel Omar Batistuta, ovvero quattro tra i più grandi attaccanti dell’intera storia del club.

La Fiorentina, per raggiungere l’obiettivo salvezza, avrà ancora bisogno delle sue reti, ma intanto le sei marcature nelle ultime quattro partite stanno già rappresentando più che un semplice fattore.