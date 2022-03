Vladimir Koman, dalla Samp e l'aneddoto su Cassano agli esordi super e l'India

Inseguire un sogno e farlo affrontando ostacoli e difficoltà fin da poco più che bambino. Quella di Vladimir Koman è la storia di chi non ha avuto paura di sfidare il destino e ha inseguito il desiderio di seguire le orme di papà Vladimir senior e diventare un calciatore. Un'impresa tutt'altro che facile, che ha visto Vladimir junior lasciare presto casa e iniziare un lungo percorso in giro per due continenti, l'Europa e l'Asia, un tour che non è ancora giunto al capolinea.

Il classe 1989, che ha trascorso una fetta importante della carriera in Italia con le maglie di Sampdoria, Avellino e Bari, attualmente milita nel campionato indiano e difende i colori del Chennaiyin, formazione che ha concluso la regular season all'ottavo posto con 20 punti conquistati in 20 partite.

Vladimir jr è riuscito a superare i traguardi raggiunti dal padre, che in carriera ha militato in diverse squadre tra Ucraina, Ungheria e Austria, senza mai riuscire a spiccare davvero il volo. Considerato uno dei giovani magiari più promettenti e pilastro delle nazionali giovanili, il classe 1989 ha debuttato tra i professionisti a 15 anni, prima del grande salto in Italia, dove è arrivata la svolta per la sua carriera.

Nato a Uzhhorod, in Ucraina, nel 1989, nel territorio dell'Unione Sovietica, Koman si trasferisce in Ungheria, a Szombathely, la città più antica del Paese, situata a ovest a pochi chilometri dal confine con l'Austria, in compagnia della sua famiglia, che si sposta per necessità legate a Vladimir sr e la sua carriera da calciatore.

La passione tramandata dal padre spinge Vladimir a entrare a far parte del settore giovanile del club locale del Lurko, prima di passare all'Haladas, con cui fa tutta la trafila e debutta in prima squadra all'età di 15 anni in seconda divisione. Nello stesso anno, il 2004, arriva anche il primo goal tra i professionisti: il calendario segna il 25 settembre, quando nella sfida contro il Kecskemeti Torna Egylet, il giovane centrocampista entra dalla panchina e sigla all'81' la rete del momentaneo 1-1, che avvia la rimonta dell'Haladas, completata qualche minuto più tardi dal goal di Barath.

Il nome di Koman finisce sui taccuini di molti scout di club europei, tra cui quelli italiani, sempre pronti a scovare nuovi talenti nell'est Europa, una zona da sempre ricca di talentuosi giovani calciatori. A spuntarla è la Sampdoria, che fa sul serio per Vladimir e batte la concorrenza ma deve attendere l'estate 2005 per completare il trasferimento a Genova del centrocampista ungherese.

Inizialmente Koman viene aggregato alle squadre giovanili del club blucerchiato, diventato presto una colonna della formazione Primavera, con cui vince nel 2008 il campionato nazionale e la Coppa Italia. Nel frattempo, Vladimir diventa una perno delle formazioni Under dell'Ungheria, che sogna di rivivere il momento della 'Aranycsapat', la 'squadra d'oro' guidata da Puskas capace di restare imbattuta per 32 partite tra il 1950 e il 1954 e portare a casa la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki, oltre al secondo posto nei Mondiali del '54 alle spalle della Germania Ovest.

Grazie alla sua qualità tecnica ma soprattutto a una personalità difficilmente riscontrabile in un ragazzo della sua età, Koman viene nominato capitano dell'Ungheria Under 19, che in occasione dell'edizione 2008 degli Europei di categoria si ferma in semifinale mentre al Mondiale Under 20, disputato in Egitto nel 2009, arriva al terzo posto, conquistato grazie al successo nella finalina sulla Costa Rica dopo il ko in semifinale contro il Ghana.

Alla Sampdoria – insieme ad altri compagni della Primavera – Koman entra nel giro della prima squadra. Il 7 aprile 2007 arriva il giorno tanto atteso, quello del debutto in Serie A. Walter Novellino, allenatore della Sampdoria, lo lancia nella formazione titolare nella sfida di Marassi contro il Torino. Il 18enne ripaga subito la fiducia del suo tecnico, fornendo l'assist per il goal di Emiliano Bonazzoli, che decide l'incontro e regala i tre punti ai blucerchiati.

“Sono troppo contento, ringrazio l’allenatore che mi ha inserito nella prima squadra da una settimana e mi ha subito lanciato come titolare – le prime dichiarazioni a caldo dopo l’esordio –. Nei primi cinque minuti non sapevo nemmeno dove mi trovavo, ero bloccato dall’emozione, ma poi grazie all’aiuto dei compagni mi sono ripreso. Solo stamattina ho saputo di dover giocare, ero fuori di testa, non me l’aspettavo proprio. Sono nato nel Marzo 1987, mio padre è stato un giocatore della Dinamo Kiev e altre squadre, poi si è stato operato due volte al crociato del ginocchio, così la mia famiglia si è trasferita in Ungheria dove viviamo. In Primavera gioco da mediano nel 4-3-3, ma il ruolo non c’entra, l’importante è giocare. È il secondo anno che sono in Italia, era indispensabile imparare l’italiano nel più breve tempo possibile. Invernizzi stamattina mi ha mandato un sms, ringrazio anche lui di cuore. Non voglio fare nomi, ma ci sono tanti miei compagni che meriterebbero l’esordio in prima squadra. Dedico la prestazione a mio padre. Il mio sogno? Restare in prima squadra. Ma ora serve tanto lavoro e basta. Mamma mia gli applausi del pubblico, sono rimasto senza parole”.

Tornato in Primavera, Koman guida la Sampdoria alla conquista di Scudetto e Coppa Italia di categoria nella stagione 2007/2008. L'ungherese è decisivo con la rete che regala il titolo nazionale ai blucerchiati nella finale contro l'Inter.

Nell’annata successiva, il classe 1989 viene ceduto in prestito all'Avellino, in Serie B. In Irpinia, Vladimir è titolare nella formazione dei 'Lupi', con cui totalizza un bottino 4 goal e 1 assist in 29 presenze stagionali. Le buone prove con i campani gli fanno guadagnare una chance in Serie A, la prima da protagonista, nel Bari neopromosso, guidato da Ventura. Ma al San Nicola, Koman non riesce a imporsi a causa di un equivoco tattico: nel 4-2-4 disegnato dal tecnico, con Almiron, Donati e Gazzi in mediana, viene spesso utilizzato sulle corsie esterne, soprattutto dopo l'infortunio di Rivas.

Koman non riesce a esprimersi al meglio, totalizzando 2 goal e 2 assist in appena 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Un'avventura con più ombre che luci in una stagione che avrebbe dovuto rappresentare quella della definitiva esplosione. Ma nonostante la deludente esperienza in Puglia, per Vladimir arriva la grande chance con la Sampdoria. L'ungherese resta all'ombra della Lanterna e debutta anche in campo internazionale: il 16 settembre 2010 arriva l'esordio in Europa League.

"Dopo vari prestiti sono stato richiamato dalla Sampdoria. Un anno che doveva essere il migliore dopo una grande stagione con il Bari e soprattutto con la squadra che giocava in Coppa. Il rammarico di quell’anno è cominciato da lì. Un goal preso dal Werder all’ultimo secondo della partita. Nonostante la rete a Kharkiv siamo usciti ai gironi. Sono stato capitano della squadra per una partita a Debrecen, me lo ricorderò per sempre. Ero molto felice".

Altra prima assoluta e altro assist: questa volta Koman serve un passaggio vincente a Cacciatore, che al 25' porta avanti i blucerchiati, prima del pari del suo connazionale Dzsudzasak allo scadere. Il nuovo inizio di una parentesi fondamentale nella carriera dell'ungherese, che non dimenticherà mai quell'esperienza:

"Semioli, Cassano e Palombo erano sempre lì a scherzare. Cassano faceva anche le cose banali, mi ricordo che una volta ha preso un estintore, è andato nello spogliatoio e lo ha spruzzato dappertutto. All’ultimo allenamento giocarono anche dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti. Novellino aveva il ginocchio spaccato, ma qualcuno gli fece una scivolata addosso e pensammo si fosse rotto. Lui si è alzato, ci ha mandato a quel paese dicendo che tanto era già spaccato. Una volta Gastaldello stava facendo discorsi sulla tattica, è arrivato Cassano e ha detto: 'È tutto inutile voi dovete fare due cose: passarmi la palla e venire ad abbracciarmi dopo che ho segnato'".

Dopo sei anni e mezzo, Koman saluta l'Italia nel gennaio 2012. Brescia e Sassuolo si interessano, il Monaco 1860 fa qualche timido tentativo per portarlo in 2.Bundesliga ma è il Monaco ad affondare il colpo con decisione e assicurarsi il classe 1989. Il 31 gennaio, allo scadere della sessione invernale di calciomercato, il club del Principato completa l'operazione.

L'avventura in Ligue 2 dura solo sei mesi. Koman non riesce ad adattarsi e in estate decide di firmare un contratto triennale con il Krasnodar, fondato nel 2008 e alla sua prima stagione in terza divisione, ma con grande ambizione. Un percorso che porta la squadra a conquistare nel giro di due anni un posto nel massimo campionato.

L'esperienza in Russia prosegue con il prestito all'Ural nella stagione 2013/2014, con cui colleziona un goal e un assist in 18 presenze. Nell'estate successiva, il contratto in scadenza con il Krasnodar non viene rinnovato e Koman resta senza squadra. Sono gli ungheresi del Diosgyor a provare ad ingaggiarlo, ma Vladimir rifiuta la proposta. Nel febbraio 2015, il club magiaro torna alla carica e questa volta ottiene il sì del calciatore, che torna in patria a distanza di 10 anni dall'addio all'Haladas.

Koman resta in Ungheria un anno e mezzo, prima delle esperienze in Turchia con l'Adanaspor (assist all'esordio) dal 2016 al 2018, i due anni in Iran con il Sepahan, l'avventura negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dell'Hatta Club, fino alla firma il 4 settembre 2021 con il Chennaiyin, club indiano in cui sono passati ben sette italiani, tra cui i campioni del Mondo del 2006 Nesta e Materazzi, oltre ai vari Peluso, Succi, Blasi, Potenza e Franzese.

Dopo il debutto bagnato dal goal, un habituée per l'ungherese, lo scorso 23 novembre, Koman ha totalizzato nella sua prima stagione in India 3 reti e un assist. Solo l’ultima esperienza di un giramondo con l'Italia nel cuore che a 33 anni vuole continuare a sognare calciando un pallone.