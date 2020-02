Viviano all'Inter? 9 anni fa il clamoroso errore del Bologna alle buste

Emiliano Viviano potrebbe adesso essere tesserato dall'Inter: 9 anni fa il Bologna lo perse alle buste a favore proprio dei nerazzurri.

Emiliano Viviano potrebbe firmare presto con l' da svincolato, se dovesse superare le visite mediche di rito. Il portiere è già stato in passato di proprietà nerazzurra, dal 2009 al 2012, senza mai però esordire con la maglia dell'Inter.

In realtà nove anni fa, nel 2011, Viviano restò di proprietà dell'Inter per un clamoroso errore di compilazione delle buste di compartecipazione. I nerazzurri lo acquistarono per 4,2 milioni ma, come detto, fu un errore del , che voleva acquistare al 100% il portiere.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Bologna, non essendo titolare dell'intero cartellino ma della sola compartecipazione acquisita per 3,5 milioni nel 2009, avrebbe dovuto compilare il modulo inserendo sia il valore della compartecipazione offerta che quello del valore dato al cartellino. La società bolognese, anziché raddoppiare, ha indicato una sola volta i 4,71 milioni, interpretabili come valore complessivo dell'operazione, ovvero 2,355 milioni per la metà in questione.

Altre squadre

All'apertura delle buste quindi, l'offerta dell'Inter di 4,1 milioni risulta superiore a quella del Bologna determinando il passaggio definitivo di Viviano alla squadra nerazzurra. Da quel momento in poi Viviano non giocò comunque mai in maglia nerazzurra e l'anno dopo passò al .

Adesso dopo nove anni potrebbe finalmente giocare con la maglia dell'Inter, anche se bisognerà prima aspettare l'ufficialità ed il tesseramente di Emiliano Viviano.