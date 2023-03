Vittoria che ha dell’incredibile quella ottenuta da Cristiano Ronaldo e compagni: la clamorosa rimonta arriva dopo il 90’.

Poteva essere la sua prima sconfitta nella Saudi Pro League, la massima divisione del campionato saudita di calcio, Cristiano Ronaldo invece festeggia la più incredibile delle vittorie.

Il suo Al-Nassr è riuscito ad imporsi per 3-1, tra le mura amiche del Mrsool Park, sull’Al-Batin in un match valido per il diciannovesimo turno del torneo, e lo ha fatto segnando tutti e tre i suoi goal dopo il 90’.

L’Al-Batin, che è ultimo in campionato con appena sei punti messi in cascina, era riuscito a portarsi in vantaggio al 17’ con Renzo Lopez e a resistere ai tentativi di assalto dei padroni di casa con una discreta tranquillità.

Quando ormai tutto lasciava presagire il più clamoroso dei risultati, accade l’imprevedibile: l’arbitro Al Jires decreta dodici minuti di recupero (un’enormità) e da questo momento in poi non c’è più partita.

L’Al-Nassr, che risponde all’Al-Ittihad (3-0 all’Al-Khaaleej) e mantiene la testa della classifica con due punti di vantaggio, prima pareggia al terzo minuto di recupero con Ghareeb, poi passa in vantaggio al 102’ grazie ad una rete di Al-Fatil e infine chiude i giochi al quattordicesimo minuto di recupero con Maran.

Per il Cristiano Ronaldo, otto goal in sei gare, si tratta della terza partita senza reti all’attivo nella Saudi Pro League (prova non esaltante la sua). Non aveva infatti trovato la via del goal all’esordio contro l’Ettifaq e successivamente contro Al-Taawoun (in questa occasione però aveva sfornato due assist decisivi).