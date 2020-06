Vitoria Setubal furioso con Antonucci: colpa di un video su TikTok

L'esterno di proprietà della Roma ha postato un video dopo il ko del Vitoria Setubal: il club non l'ha presa benissimo.

Potrebbe aver già conosciuto la parola fine l'esperienza di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal, dove era stato ceduto in prestito secco dalla durante la sessione invernale del calciomercato.

L'esterno d'attacco classe 1999 è finito nell'occhio del ciclone per un video postato sul suo account TikTok subito dopo la sconfitta della squadra sul campo del Boavista, unitamente a delle foto riguardanti la sua vita privata.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Vitoria Setubal non ha affatto gradito un comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti del resto della squadra, proprio a poche ore da un pessimo risultato che ha lasciato i 'Sadinos' al dodicesimo posto, ben lontano dalla zona europea.

Eppure per Antonucci il post-quarantena era iniziato bene con la rete messa a segno nel 2-2 contro il Santa Clara del 10 giugno: la classica quiete prima della tempesta insomma.

Per i calciatori di proprietà della Roma non è un ottimo momento: recentemente Juan Jesus si è reso protagonista di un commento piccantino sui social non apprezzato dalla 'Lupa' e che potrebbe costargli la convocazione per il match in programma mercoledì sera all'Olimpico contro la .