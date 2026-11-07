Come vedere Vitoria de Guimaraes-FC Porto con una VPN

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Presentazione della partita

Primeira Liga - Game Week 11 8 nov 2026 - 13:00 Estadio D. Afonso Henriques

Il FC Porto va all’Estadio D. Afonso Henriques per affrontare il Vitoria de Guimaraes in Liga Portugal, con la squadra di Francesco Farioli intenzionata a mantenere il primato in classifica.

Il Porto arriva a Guimaraes in un ottimo momento sul fronte nazionale: è primo nella classifica della Liga Portugal dopo una serie di risultati che comprende la vittoria per 4-1 sul Napoli in Champions League a metà settimana. Quel successo, ottenuto all’Estadio do Dragao, ha confermato la qualità costruita da Farioli nelle sue 60 partite alla guida del Porto.

Il Vitoria, allenato da Tiago Margarido, si presenta a questa sfida al 13° posto in classifica. L’ultima partita si è conclusa con uno 0-0 contro il Gil Vicente e servirà un netto miglioramento per mettere in difficoltà un Porto che ha vinto quattro delle ultime cinque gare ufficiali.

La prestazione del Porto a metà settimana ha attirato l’attenzione soprattutto per il dominio nel secondo tempo. L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha riconosciuto apertamente che la profondità della panchina e l’intensità fisica del Porto sono state decisive per il risultato. Scott McTominay e Rasmus Hojlund hanno parlato con franchezza dei danni inflitti dal Porto, con Hojlund che ha ammesso che il Napoli attraversa «un momento molto buio» dopo la sconfitta.

Per il Vitoria, le assenze di Francisco Dias, Gui e Juan Diego Castillo metteranno alla prova la profondità della rosa contro la capolista. Il Porto, invece, dovrà fare a meno di Vasco Sousa, ma per il resto avrà a disposizione quasi tutti i suoi giocatori.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Vitoria de Guimaraes-FC Porto, comprese le opzioni per la diretta streaming, il canale TV e l’orario d’inizio.

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