Primo colpo estivo del PSG: dal Porto arriva Vitinha

Il club parigino si è assicurato il centrocampista portoghese per 40 milioni di euro: contratto fino al 2027 per il talento classe 2000.

Dopo il rinnovo 'monstre' di Mbappé, il PSG comincia a muoversi anche sul fronte acquisti. Il primo colpo porta il nome di Vitinha, centrocampista classe 2000 prelevato al Porto per 40 milioni di euro.



Il club parigino ha annunciato così, sul proprio profilo Twitter, l'ingaggio del talento portoghese.

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma del nazionale portoghese. Il centrocampista dell'FC Porto ha firmato un contratto di 5 anni con il club della capitale. #BenvenutoVitinha".

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international portugais @vitinha. ✍️



Le milieu de terrain du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. 🔴🔵#WelcomeVitinha — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2022

Vitinha lascia quindi il Porto, club in cui ha giocato fin dall'età di 11 anni e dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili (eccezion fatta per una stagione in prestito al Padroense).

Arrivato in prima squadra nel 2020 dopo un anno di apprendistato nella formazione B, il centrocampista portoghese colleziona 49 presenze e 3 goal, vincendo 2 campionati e 2 coppe nazionali. In mezzo anche un'esperienza in Inghilterra, nelle file del Wolverhampton.



Una nuova sfida per Vitinha e un colpo importante per il PSG, in linea con quanto detto qualche settimana fa dal presidente Al-Khelaifi.

"Non vogliamo più nomi appariscenti: è la fine dei lustrini che luccicano".