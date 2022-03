In quale città gioca il Vitesse? Stadio e storia del nome

La prima edizione di Conference League è in corso e l'indecisione su chi si porterà a casa il trofeo UEFA è più pressante che mai. Pochissime big in campo e tante medie compagini europee pronte a dire la propria per cambiare la propria storia, magari fatta di una manciata di titoli vinti in un secolo. Come il Vitesse.

Avversaria della Roma negli ottavi, il Vitesse continua ad essere una delle sorprese della competizione, dopo aver superato indenne il girone con il Tottenham. In bacheca conta solamente una Coppa dei Paesi Bassi vinta nel 2017, mentre in Eredivisie il più grande risultato raggiunto dalla compagine giallonero sono due secondi posti oltre un secolo fa (1903 e 1914).

DA DOVE VIENE IL VITESSE

La squadra giallonera è nata ad Arnhem, città olandese nella provincia della Gheldria, di cui è capoluogo. Il nome del comune viene dall'unione delle parole heem, casa, e arn, aquila. Il simbolo del club è infatti l'aquila bicipite. Una delle maggiori attrazioni di Arnhem è il Nederlands Openluchtmuseum, un noto museo all'aperto che mostra la vita nei Paesi Bassi del 19esimo secolo. Qualche decennio prima della nascita del Vitesse.

PERCHÉ SI CHIAMA VITESSE?

Non esiste una città che si chiama Vitesse: il nome della squadra viene dalla parola francese Vitesse, che significa velocità. I ragazzi che crearono il club - secondo a nascere in Olanda dopo lo Sparta Rotterdam - puntarono su tale denominazione per dare forza alla società sportiva appena instaurata. Il nome completo del club è Stichting Betaald Voetbal Vitesse.

LO STADIO DEL VITESSE

Il Vitesse gioca le proprie gare casalinghe al Gelredome, impianto con il manto scorrevole che può ospitare poco più di 21.000 spettatori. E' nato negli anni '90, precisamente nel 1998, in vista degli Europei olandesi del 2000: l'Italia ha giocato una sfida del torneo, quella contro la Turchia della fase a gironi.

Prima del Gelredome, impianto che ospita anche concerti e sport come il tennis, il Vitesse giocava le proprie gare al Nieuw Monnikenhuize, stadio da 12.000 posti (che potevano arrivare fino a 18.000) funzionante tra il 1950 e il 1997.

IL VITESSE IN EREDIVISIE

La squadra allenata da Thomas Letch, alla guida del Vitesse dal 2020, ha ottenuto il quarto porto alle spalle di AZ, PSV ed Ajax nel 2020/2021, guadagnandosi l'accesso alla Conference League. Nel 2021 /2022 è attualmente al sesto posto in classifica, nuovamente in lotta per un posto in Europa.

Il Vitesse può puntare ad Europa League e Conference League, in virtù del sistema olandese che prevede i playoff dopo il campionato regolare,.