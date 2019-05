Viterbese-Monza dove vederla: Eleven Sports o Rai? canale tv e diretta streaming

Viterbese e Monza si sfidano nella finale di ritorno di Coppa Italia di C: tutte le informazioni su dove vedere la gara in tv e streaming.

Iniziata lo scorso 5 agosto con ben 59 squadre partecipanti, la Coppa di Serie C, dopo un lungo cammino fatto di fase eliminatoria a gironi ed una successiva fase ad eliminazione diretta, giunge al suo atto finale. Viterbese e Monza infatti si affronteranno nella finalissima di ritorno che decreterà quale delle due compagini potrà alzare al cielo il trofeo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

All’Enrico Rocchi si ripartirà dal 2-1 ottenuto in casa dai Brianzoli nel match d’andata. Al Brianteo la squadra guidata da Cristian Brocchi si è imposta in rimonta grazie alle reti di Brighenti e D’Errico, dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio con Vandeputte.

La compagine laziale arriva all’appuntamento dopo una lunga striscia di risultati negativi e dopo essersi piazzata dodicesima in campionato ma, anche sapendo che l’eventuale vittoria in le garantirebbe un posto nei playoff per la promozione saltando il primo turno. Per tale motivo, il tecnico Rigoli, al quale la panchina è stata affidata lo scorso 1° maggio, ha nell’ultima uscita schierato una squadra imbottita di giovani, questo al fine di arrivare al meglio alla sfida con i brianzoli.

Il Monza, che ha chiuso al quinto posto il Gruppo B del campionato di Serie C, punta a quello che sarebbe il primo trofeo dell’era Berlusconi e a quel risultato che le potrebbe garantire di saltare i primi turni dei playoff promozione.

In questa pagina tutte le informazioni su Viterbese-Monza, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

VITERBESE-MONZA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Viterbese-Monza DATA 8 maggio 2019, 17.45 DOVE Stadio Enrico Rocchi, Viterbo ARBITRO Giovanni Ayroldi TV Rai Sport STREAMING Rai Play - Eleven Sports

ORARIO VITERBESE-MONZA

Viterbese-Monza, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, si giocherà mercoledì 8 maggio allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Fischio d’inizio programmato alle ore 17.45, a dirigere il match sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi.

La sfida che vedrà protagoniste Viterbese e Monza sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sui canali Rai Sport + HD (canale 57) e Rai Sport (canale 58). Collegamento a partire dalle ore 17,30.

Viterbese-Monza sarà visibile anche in . Gli appassionati potranno seguire il match collegandosi con pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play.

Il match sarà inoltre trasmesso, sempre in streaming anche da Eleven Sports, e visibile previa registrazione sul sito Eleven Sports.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che saranno impossibilitati a seguire Viterbese-Monza in o in streaming, avranno un altro modo per non perdersi un solo minuto del match: la diretta testuale di Goal. Vi accompagneremo fino al calcio di avvio con tutte le ultime notizie e le novità di formazione, per poi raccontarvi tutte le fasi cruciali del match fino al triplice fischio finale.

Rigoli punterà sulla coppia d'attacco composta da Vandeputte e Polidori. Folta mediana con Damiani nelle vesti di regista, supportato da e Tsonev come mezzali e dagli esterni De Giorgio e Mignanelli. Atanasov, Rinaldi e Coda in difesa, porta presidiata da Valentini.

Brocchi non si discosterà dal 4-3-1-2: tra i pali Sommariva, Lepore e Anastasio i terzini con Scaglia e Marconi centrali difensivi. A centrocampo spazio per Armellino,Galli e D'Errico, con Lora trequartista alle spalle di Brighenti e Marchi in avanti.

VITERBESE (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Coda; De Giorgi, Palermo, Damiani, Tsonev, Mignanelli; Vandeputte, Polidori.

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Lepore, Scaglia, Marconi, Anastasio; Armellino, Galli, D’Errico; Lora; Brighenti, Marchi.