Viterbese-Monza 1-0: Atanasov allo scadere, Coppa Italia ai gialloneri

Il Monza assaporava la vittoria della Coppa Italia, poi allo scadere Atanasov ha ribaltato le sorti a favore della squadra di Rigoli.

La Viterbese può esultare: la squadra del nuovo allenatore Pino Rigoli (arrivato 8 giorni fa) ha vinto la Coppa di categoria, guadagnando anche l'accesso ai play-off. Sconfitta che brucia per il Monza di Brocchi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Partita combattuta su ogni pallone da entrambe le squadre. Poche occasioni nitide da goal nella prima frazione, con Sommariva e Valentini chiamati a respingere solo tiri pericolosi da fuori area.

Tanto nervosismo, contrasti al limite e molti cartellini gialli tendenti al rosso. Il Monza gioca la sua partita, conscio del vantaggio maturato all'andata, non brilla ma riesce a non rischiare più di tanto in difesa.

Nel secondo tempo, se possibile, si gioca anche di meno. Il Monza si spegne, si culla sul risultato parziale e si limita a difendere. Pino Rigoli, con i cambi, cambia la partita e trasforma la sua Viterbese.

Allo scadere, quando tutto sembrava ormai scritto, la Viterbese trova il goal in mischia, con il difensore Atanasov che regala la gioia a tutto lo stadio dei padroni di casa, con una deviazione a porta vuota.

Un goal storico quello di Atanasov, perché si tratta del primo trofeo conquistato dalla Viterbese nella sua storia. Pino Rigoli può esultare, bella anche la sua storia: dopo un anno e mezzo senza incarichi, ha accettato questo lavoro anche in modo folle (a fine stagione), e forse anche per questo è stato ripagato con questa .