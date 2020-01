Viterbese-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Viterbese ospita il Bari nella 21ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Viterbese di Nicola Antonio Calabro sfida il Bari di Vincenzo Vivarini nella 21ª giornata del Girone C di Serie C. I laziali sono tredicesimi in classifica assieme alla Paganese a quota 24 punti, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i pugliesi si trovano in seconda posizione con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

I Leoni gialloblù sono reduci da 3 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, i Galletti invece hanno collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive.

Michele Vole è il miglior marcatore dei laziali con 8 goal all'attivo, mentre Mirco Antenucci è il bomber della formazione biancorossa con un bottino di 13 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Viterbese-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VITERBESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO VITERBESE-BARI

Viterbese-Bari si giocherà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è previsto per le ore 15.00.

La sfida Viterbese-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Luca Fiorino.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Viterbese-Bari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Calabro si affiderà al 4-3-3 provato in settimana e dovrà fare i conti con una squadra praticamente dimezzata fra squalifiche e infortuni. Mancheranno infatti per esser stati sanzionati dal Giudice sportivo Atanasov, De Giorgi e Tounkara, mentre saranno indisponibili per infortunio Antezza, Corinti, Simonelli, Scalera, , De Falco e Volpe. Tre elementi infine, Biggeri, Pacilli e Svidercoschi, sono stati esclusi per scelta tecnica. Fra i pali agirà Pini, davanti a lui Zanoli e Baschirotto saranno i due terzini, con Markic e Milillo, che rimpiazzerà Atanasov, a comporre la coppia centrale. In mediana Sibilia dovrebbe essere il playmaker, con Besea e Bensaja mezzali. Nel tridente d'attacco, infine, ballottaggio per il ruolo di centravanti fra Molinaro, favorito, e Bunino, mentre Errico e Culina saranno i due esterni offensivi ai suoi lati.

Meno problemi per Vivarini, che punterà sul consueto 4-3-1-2 dei pugliesi. Davanti al portiere Frattali, in difesa a destra agirà Berra, con Perrotta in vantaggio su Costa sull'out di sinistra e capitan Di Cesare e Sabbione a comporre la coppia centrale. In mediana ballottaggio fra Scavone e Schiavone per il ruolo di mezzala destra, con il primo favorito, mentre Bianco sarà il regista e Hamlili la mezzala destra. Davanti Terrani dovrebbe essere il trequartista alle spalle dei due bomber biancorossi Antenucci e Simeri.

VITERBESE (4-3-3): Pini; Zanoli, Markic, Milillo, Baschirotto; Besea, Sibilia, Bensaja; Errico, Molinaro, Culina.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Scavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri.