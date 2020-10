Viterbese-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Viterbese e Bari si sfidano nella quarta giornata del girone C di Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

VITERBESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Viterbese-Bari

• Data: domenica 11 ottobre 2020

• Orario: 15:00

• Canale : -

• Streaming: Eleven Sports

L'avvio a razzo del Bari di Auteri, conferma le ambizioni dei galletti in questa Serie C 2020/2021. L'obiettivo è tornare in B dopo aver sfiorato la promozione nella finale persa con la Reggiana, con la Viterbese prossimo scoglio da superare.

I laziali, che finora hanno collezionato una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, sfidano un Bari che invece comanda la classifica del Girone C a quota 7 punti grazie a due successi e un pari ottenuti.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Tutto su Viterbese-Bari: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VITERBESE-BARI

Viterbese-Bari, gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, è in programma nel pomeriggio di domenica 11 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15. Il match tra i laziali e i pugliesi si giocherà allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo.

Viterbese-Bari non sarà trasmessa in tv. Su Rai Sport sarà infatti visibile in chiaro il posticipo del lunedì sera tra Alessandria e Novara e, dunque, il match del Rocchi non avrà alcuna copertura televisiva.

Sarà Eleven Sports, piattaforma che anche quest'anno ha acquisito i diritti della Serie C, a trasmettere in diretta e in esclusiva la gara tra Viterbese e Bari. Gli abbonati al servizio potranno vederla tramite un pc, uno smartphone o un tablet.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, Bensaja; Baschirotto, Simonelli, Bezziccheri, Menghi, Salandria; Urso, Rossi. All. Maurizi.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Minelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Lollo, Semenzato; Marras, Antenucci, Candellone. All. Auteri.