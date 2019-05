Viterbese-Arezzo dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

La Viterbese, dopo il 3-0 del match di andata, è chiamata ad una vera e propria impresa contro l'Arezzo nella gara di ritorno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

La gara del 19 maggio scorso è stata decisa dalle reti di Brunori (autore di una doppietta) e Benucci. Ai laziali per il passaggio del turno serve una vittoria con tre goal di scarto.

La Viterbese, allenata da Pino Rigoli, è entrata a far parte dei play-off, saltando i primi due turni, grazie alla vittoria ottenuta nella Coppa di categoria in finale contro il Monza (sconfitta per 2-1 nella gara di andata, vittoria per 1-0 nella gara di ritorno).

L'Arezzo di Dal Canto invece, dopo aver concluso al quarto posto nel proprio girone, nel primo turno ha pareggiato per 2-2 contro il Novara e si è qualificato grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato.

Di seguito tutte le informazioni su Viterbese-Arezzo: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

VITERBESE-AREZZO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Viterbese-Arezzo DATA 22 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Enrico Rocchi, Viterbo ARBITRO Cristian Cudini TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO VITERBESE-AREZZO

Viterbese-Arezzo si giocherà mercoledì 22 maggio 2019 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo: il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.30.

Non è prevista nessuna copertura televisiva per la partita tra Viterbese ed Arezzo: il match di ritorno dei playoff di Serie C sarà visibile soltanto sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti del torneo.

Viterbese-Arezzo sarà visibile in diretta su Eleven Sports, dove gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento per avere accesso a tutti gli eventi oppure acquistare la singola partita di Serie C. Il servizio è disponibile su PC, smartphone o tablet tramite l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal fornirà una dettagliata diretta testuale di tutte le sfide dei playoff in programma nella giornata. Tutte le azioni minuto per minuto di tutti i campi di Serie C, compresa quella tra Viterbese ed Arezzo, fino al fischio finale.

Dal Canto non può contare su Buglio, Basit e Salifu. Serrotti recupera e partirà dall'inizio nella mediana che vedrà dal primo minuto anche Remedi e Foglia come play basso. Confermatissimo il reparto arretrato mentre sulla trequarti toccherà ad uno tra Rolando e Belloni. In attacco avanti con Cutolo e Brunori.

I padroni di casa rispondono con un tridente formato da Polidori, Luppi e Vandeputte. Centrocampo a tre con Damiani, Tsonev e . Valentini tra i pali, Atanasov e Mignanelli sugli esterni, Rinaldi e Sini al centro della difesa.

VITERBESE (4-3-3): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini, Mignanelli; Damiani, Tsonev, Palermo; Polidori, Luppi, Vandeputte. Allenatore: Pino Rigoli.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti: Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Remedi, Foglia, Serrotti; Belloni; Cutolo, Brunori. Allenatore: Alessandro Dal Canto.