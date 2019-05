Viterbese-Arezzo, aggredito il presidente ospite: pugni dai tifosi, ora sta bene

La Cava, numero uno dell'Arezzo, è stato colpito prima dell'inizio della gara: in ospedale per accertamenti, non ha subito gravi conseguenze.

Episodio deplorevole in quel di Viterbo, a margine dei quarti di playoff di Serie C. A Viterbo, dove si giocava la gara di ritorno tra i padroni di casa della Viterbese e gli ospiti dell'Arezzo, passati alla fase successiva grazie al 2-1, il presidente del club toscano è stato infatti aggredito negli spogliatoi poco prima dell'inizio del match.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Giorgio La Cava ha infatti perso i sensi a causa di un pugno alla schiena e di altri colpi subiti alla testa. A rassicurare tutti riguardo le condizioni del numero uno dell'Arezzo è stato lo stesso direttore sportivo Ermanno Pieroni, attraverso un messaggio pubblicato via Facebook.

Il dirigente dell'Arezzo ha inviato un messaggio a tutti i suoi followers all'intervallo della gara:

"Il Presidente sta bene, restiamo tranquilli, pensiamo solo a sostenere la squadra. Non cadiamo in eventuali tranelli di provocazioni. Il secondo tempo che dobbiamo ancora giocare, rappresenta per tutti noi un anno di sacrifici. Rimaniamo tranquilli e pensiamo a non fare il gioco degli avversari. Il presidente vi saluta tutti".

La Cava è stato di fatto aggredito alle spalle dopo aver salutato i tifosi dell'Arezzo e imboccato il tunnel degli spogliatoi. Il presidente aretino ha perso i sensi per alcuni istanti, immediatamente soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ci ha pensato il vicepresidente Massimo Anselmi a dirigersi verso la curva dell'Arezzo su invito delle forze dell'ordine, così da aggiornare i tifosi ospiti sulle condizioni del presidente per evitare che a situazione peggiorasse durante il secondo tempo e nel post gara con eventuali guerriglie tra le due tifoserie.

Quello che si aspettano i fans è ora di vedere La Cava per la prossima gara dei playoff, che vedrà l'Arezzo affrontare una tra Imolese, Triestina, Trapani e Piacenza. Insieme al proprio presidente, continuerà il sogno dei tifosi toscani, desiderosi di giocare nuovamente in Serie B.