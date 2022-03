VIS PESARO-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vis Pesaro-Modena

Data: 19 marzo 2022

Orario: 17.30

Canale tv : Eleven Sports e Sky Sport (canale 252 satellite)

: Eleven Sports e Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Eleven Sports e SkyGo

Il Modena vuole ripartire. Archiviati i due recenti passi falsi casalinghi (ko con l'Olbia, pareggio col Siena), la capolista del girone B della Serie C sfida la Vis Pesaro nelle Marche per tenere a distanza la Reggiana, la sua più immediata inseguitrice in classifica.

Sono 75 i punti ottenuti fino a questo momento dal Modena. Diversa è la situazione della Vis Pesaro, che di punti ne ha 41 ed è in lotta per un piazzamento playoff. I marchigiani, piuttosto incostanti nel loro cammino recente, sono reduci da una sconfitta rimediata in casa della Reggiana.

La gara d'andata, disputata al Braglia di Modena lo scorso 14 novembre, si è conclusa col punteggio di 2-1 a favore dei Canarini: vantaggio dei padroni di casa con Mosti, pareggio della Vis Pesaro con un calcio di rigore realizzato da Cannavò e rete della vittoria di Minesso.

Qui troverete tutte le informazioni utili sulla gara di Serie C tra Vis Pesaro e Modena: dove vederla in tv e streaming e le formazioni

ORARIO VIS PESARO-MODENA

Vis Pesaro-Modena, gara valida per la trentatreesima giornata del girone B di Serie C, si giocherà allo stadio Benelli di Pesaro nel tardo pomeriggio di sabato 19 marzo 2022: calcio d'inizio alle ore 17.30.

DOVE VEDERE VIS PESARO-MODENA IN TV

Vis Pesaro-Modena sarà visibile in diretta tv, per gli abbonati, su Eleven Sports: sarà sufficiente scaricare l'app della piattaforma su una smart tv.

L'alternativa per assistere a Vis Pesaro-Modena in diretta tv è Sky Sport, che trasmetterà la partita sul canale numero 252 del satellite. Non ci sarà invece la diretta in chiari su Rai Sport.

VIS PESARO-MODENA IN DIRETTA STREAMING

Vis Pesaro-Modena sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati a Eleven Sports potranno infatti scaricare l'app anche su un pc, uno smartphone oppure un tablet, ma anche accedere al sito ufficiale della piattaforma.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche in questo caso esiste un'alternativa per vedere Vis Pesaro-Modena in diretta streaming: si tratta di SkyGo, app riservata agli abbonati a Sky.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO-MODENA

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Acquadro, Coppola, Astrologo, Lombardi; Cannavò, Tonso. All. Banchini

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Renzetti; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Minesso; Longo. All. Tesser