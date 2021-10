La Virtus Francavilla ospita il Catania per la nona giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Francavilla-Catania

Virtus Francavilla-Catania Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Una gara mai scontata quella tra Virtus Francavilla e Catania, valida per la nona giornata del Girone C di Serie C: tra ambizioni Playoff e necessità di punti importanti per il prosieguo del campionato.

La Virtus Francavilla di Roberto Taurino ha ormai abituato gli appassionati di Serie C a campionati non solo interessanti, ma costantemente in crescita: attualmente è settima a 13 punti, ma è reduce dalla sconfitta rimediata al Partenio contro l'Avellino e non vince dallo scorso 29 settembre, quando si è imposto, in trasferta, sul Potenza per 0-1 grazie alla rete di Ventola.

Il Catania di Francesco Baldini, invece, per la prima volta in stagione nello scorso turno ha raggiunto quota 2 vittorie consecutive, battendo la Juve Stabia al Massimino per 3-2: decisivo, in quel caso, Luca Moro, capocannoniere del Girone C con 6 reti insieme a Starita del Monopoli.

Sono 11 i precedenti complessivi tra le due squadre, tutti dalla stagione 2016/17: 2 vittorie della Virtus Francavilla, 8 del Catania e un pari. In casa dei pugliesi, poi, 5 precedenti: 2 vittorie della Virtus Francavilla, 2 del Catania e un pari. Nella scorsa stagione, alla quinta giornata i rossazzurri si imposero per 0-1 grazie alla rete di Manuel Sarao su rigore. Al ritorno, al Massimino, 1-0 del Catania firmato Jacopo Dall'Oglio.

In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Francavilla-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Virtus Francavilla-Catania si giocherà domenica 17 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14:30. La gara verrà disputata allo stadio "Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana.

Non è prevista diretta televisiva per la partita Virtus Francavilla-Catania: la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Virtus Francavilla e Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

La Virtus Francavilla dovrà fare a meno di Caporale in difesa, espulso per doppia ammonizione contro l'Avellino, mentre non ci saranno, per infortunio, Maiorino, Franco e Toscano. Taurino comunque dovrebbe optare per un 3-5-2 con Nobile tra i pali, in difesa Miceli, Idda e Delvino, che prenderà il posto di Caporale e preferito a Ingrosso, Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua e Enyan a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Perez e Ventola.

Nel Catania out per infortunio Piccolo, operato al ginocchio, e Pinto: per quest'ultimo lesione al flessore. Rientrerà dalla squalifica Calapai in difesa, mentre tornano a disposizione Claiton e Stancampiano: in porta comunque andrà Sala, con Calapai, Claiton, Monteagudo e uno tra Albertini e Zanchi a sinistra, in mediana Maldonado potrebbe vestire nuovamente la maglia da titolare e dare il cambio a Cataldi, mentre ballottaggio tra Rosaia e Provenzano, con Greco che verrà regolaermente riconfermato. In avanti spazio a Russini, Moro e Ceccarelli, non al meglio, ma unica ala mancina dei rossazzurri.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Miceli, Idda, Delvino; Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Perez, Ventola. All. Taurino

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Albertini; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini