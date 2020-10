Virtus Francavilla-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Virtus Francavilla ospita il Catania nel 5° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Francavilla-Catania

Virtus Francavilla-Catania Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

La Virtus Francavilla ospita il Catania nella 5ª giornata del Girone C di Serie C. Padroni di casa chiamati a rialzare la testa dopo una partenza in salita in campionato con un solo punto raccolto fin qui.

La Virtus ha infatti collezionato tre sconfitte contro Bari, Turris e Stabia, strappando un solo pareggio contro la Vibonese per 2-2. Situazione completamente diversa invece per i siciliani, che hanno portato a casa sette punti in tre partite, battendo la stessa Juve Stabia e il Monopoli.

Il Catania occupa però attualmente il decimo posto nel girone C della categoria e figura in classifica con soli tre punti a causa del -4 di penalizzazione rimediato a causa del mancato pagamento degli stipendi nella parte finale della passata stagione.

Altre squadre

A guidare il torneo c'è il Bari, che vanta dieci punti dopo tre vittorie e un pareggio in quattro gare: a seguire Turris e Teramo rispettivamente con nove e sette punti.

I nove precedenti vedono in vantaggio proprio la formazione siciliana con sei successi, due sconfitte e un pareggio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA

Virtus Francavilla-Catania si giocherà il pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020, alle ore 15.00, nel teatro dello Stadio 'Giovanni Paolo II' di Francavilla Fontana.

La partita Virtus Francavilla-Catania andrò in onda in diretta su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

La partita Virtus Francavilla-Catania sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports per tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento o acquisteranno il singolo evento. In entrambi i casi occorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

La Virtus Francavilla dovrà rinunciare a due importanti pedine come Federico Vazquez e Leonardo Perez, entrambi fermati da infortuni. Bruno Trocini dovrà fare a meno anche del difensore Luca Sparandeo, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Juve Stabia. Davanti spazio dunque a Ekuban in coppia con Mastropietro, mentre Pambianchi completa il terzetto difensivo con Caporale e Delvino.

Ospiti in campo con il tridente composto da Biondi, Sarao ed Emmausso, mentre Welbeck e Rosaia dirigono il centrocampo con il supporto dei due esterni Albertini e Zanchi.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Pambianchi; Nunzella, Castorani, Franco, Di Cosmo; Giannotti; Mastropietro, Ekuban.

CATANIA (3-4-3): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Emmausso, Sarao, Biondi.