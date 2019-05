Virtus Francavilla-Casertana dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Virtus Francavilla-Casertana è una delle gare di primo turno dei playoff di Serie C: probabili formazioni e dove vedere la partita.in tv e streaming.

Terminata la stagione regolare, la Serie C subito riparte con la lunga appendice dei playoff che dovranno decidere le altre due squadre promosse in Serie B, in aggiunta alle tre vincitrici dei gironi.

Virtus-Francavilla-Casertana è una delle tre partite disegnate dalla classifica finale del Girone C: i padroni di casa, arrivati sesti, possono contare sul fattore campo nella sfida secca contro i campani, piazzatisi al nono posto.

Un fattore campo cui la formula dei playoff di Serie C attribuisce un peso notevole: in caso di parità al 90', infatti, non si disputeranno nè supplementari nè rigori, ma passerà al turno successivo la squadra meglio classificata durante la stagione regolare, in questo caso la Virtus Francavilla. Gli uomini di Pochesci, dunque, non hanno altra scelta che vincere se vogliono continuare a sperare nella promozione.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Virtus Francavilla-Casertana: dalle probabili formazioni a come seguire la partita in tv e streaming.

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Virtus Francavilla-Casertana DATA 12 maggio 2019, 17.30 DOVE Stadio Franco Fanuzzi, Brindisi ARBITRO Mario Vigile TV Eleven Sports/RaiSport STREAMING Eleven Sports/RaiSport

ORARIO VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA

.Virtus Francavilla-Casertana si giocherà alle 17.30 di domenica 12 maggio nello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, dove in questa stagione la Virtus Francavilla disputa le sue gare casalinghe.

La partita tra Virtus Francavilla e Casertana sarà visibile in in chiaro, in leggera differita, sintonizzandosi su RaiSport , ai canali 57 (HD) e 58 del digitale terrestre. RaiSport è peraltro presente anche sul satellite nel pacchetto di Sky Sport, al numero 227. La trasmissione comincerà alle ore 18.00, in differita di mezzora rispetto al fischio d'inizio.

Come tutte le partite della Serie C di questa stagione, Virtus Francavilla-Casertana si potrà vedere in diretta su Eleven Sports, previo abbonamento oppure acquistando la singola partita. Qualora si usi un tablet o smartphone, servirà scaricare l'app dedicata. Essendo trasmessa anche da RaiSport, Virtus Francavilla-Casertana sarà inoltre visibile in streaming gratuito sul sito ufficiale dell'emittente, in leggera differita di mezzora.

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA IN DIRETTA SU GOAL

Goal non poteva mancare agli appuntamenti decisivi di fine stagione della Serie C: fin dal mattino dunque vi accompagneremo in una lunga diretta.testuale che seguirà non solo Virtus Francavilla-Casertana, ma anche tutte le altre partite del primo turno di playoff di Serie C. Aggiornamenti minuto per minuto sulle 9 partite in programma, vi aspettiamo!

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nordi; Marino, Tiritiello, Sirri; Albertini, Folorunsho, Tchetchoua, Zenuni, Nunzella; Participo, Sarao.

CASERTANA (3-5-2): Adamonis; Pascali, Rainone, Lorenzini; Meola, De Marco, Vacca, D'Angelo, Pinna; Castaldo, Padovan.