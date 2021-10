Undicesima giornata in Serie C, la Virtus Francavilla ospita il Bari: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Nuovo turno di campionato per il girone C di Serie C. La capolista Bari affronta la Virtus Francavilla in un altro derby pugliese. La marcia della squadra di Mignani si è fermata contro il Foggia: 1-1 in un'altra gara molto sentita in Puglia. La Virtus Francavilla, dopo il k.o. contro il Palermo, vorrà fare punti pesanti contro il Bari per ritornare nelle zone alte della classifica. Il Bari, però, non ha ancora mai perso.

La Virtus Francavilla ha totalizzato, fin qui, 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con 8 reti fatte e 8 subite. In casa ha preso 8 punti con 2 vittorie e 2 pareggi con 5 reti fatte e 2 subite.

Il Bari, invece, è la capolista del girone C di Serie C con 24 punti, frutto di 7 vittorie e 3 pareggi con 20 reti fatte e 7 subite. Lontano dal San Nicola sono 13 i punti conquistati con 4 vittorie e 1 pareggio.

Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre vede tre vittorie per i Galletti: 4-1 a gennaio 2021, 2-3 a settembre 2020, 2-0 a febbraio 2020.

Il derby pugliese tra Virtus Francavilla e Bari si giocherà domenica 24 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.30. La gara verrà disputata allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana.

Virtus Francavilla-Bari sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Non è prevista diretta né su Sky Sport, né su Rai Sport.

Virtus Francavilla-Bari verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

3-5-2 per la Virtus Francavilla con Milli in porta, Idda, Miceli e Caporale in difesa. Pierno ed Enyan esterni, Carella, Prezioso e Tchetchoua in mezzo. Perez e Ventola in avanti.

4-3-1-2 per il Bari con Frattali in porta, Pucino, Di Cesare, Terranova e Ricci in mezzo. Mallamo, Maita e D'Errico in mediana. Botta alle spalle di Cheddira e Simeri.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Ekuban, Ventola.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta, Cheddira, Simeri.