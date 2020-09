Virtus Francavilla-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Virus Francavilla ospita il Bari in un match del primo turno del campionato di Serie C: le formazioni della sfida e dove vederla in tv e streaming.

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Virtus Francavilla-Bari

• Data: domenica 27 settembre 2020

• Orario: 17:30

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

Si apre con un derby l’annata del Bari in Serie C. La compagine biancorossa, dopo aver sfiorato la scorsa stagione la promozione in Serie B, ripartirà da una sfida del Girone C contro la Virtus Francavilla.

Per le due compagini non si tratta del primo impegno stagionale, visto che sono state già protagoniste nel primo turno eliminatorio della Coppa . La Virtus non è riuscita a superare lo scoglio Catanzaro, visto che è stata sconfitta per 2-1, i Galletti hanno invece avuto vita facile con il Trastevere e si è imposti con un netto 4-0.

Altre squadre

La Virtus Francavilla nello scorso campionato si è piazzata al nono posto in regular season nel Girone C (lo stesso del Bari) e poi è stata eliminata ai playoff promozione dal Catania.

Il Bari invece, dopo il secondo posto alle spalle della Reggina, nei playoff ha superato prima la Ternana e poi la Carrarese, prima di arrendersi alla Reggiana nell’ultima sfida che metteva in palio un pass per la Serie B.

Tutto su Virtus Francavilla-Bari: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO VIRTUS FRANCAVILLA-BARI

Il derby pugliese tra Virtus Francavilla e Bari si disputerà domenica 27 settembre 2020 allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Fischio d’inizio programmato alle ore ore 17:30, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Gianpiero Miele.

Non è prevista copertura televisiva per la sfida tra Virtus Francavilla e Bari. La partita sarà trasmessa da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Virtus Francavilla-Bari sarà visibile in . Saranno due le opzioni per seguire l’evento: collegarsi al sito ufficiale di Eleven Sports, www.elevensports.it, oppure utilizzare l’app ufficiale tramite smart , smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare la singola partita o uno dei pacchetti disponibili.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2): Crispino; Calcagno, Celli, Pambianchi, Nunzella; Giannotti, Franco, Gigliotti, Zenuni; Ekuban, Perez.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Celiento, Perrotta, Sabbione, Corsinelli; Maita, Bianco, D’Orazio; Marras; Antenucci, D’Ursi.