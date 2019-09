Virtus Francavilla-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Virtus Francavilla ospita il Bari nel derby pugliese della 5ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il derby pugliese fra la Virtus Francavilla di Bruno Trocini e il Bari di Giovanni Cornacchini scalda la 5ª giornata del Girone C di Serie C . I biancazzurri sono quindicesimi in classifica con 3 punti nelle prime 4 gare, frutto di 3 pareggi e una sola sconfitta, mentre i biancorossi occupano il 9° posto con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Fra i padroni di casa il miglior marcatore è l'attaccante italo-argentino Federico Vazquez, autore di 3 goal, come il bomber dei Galletti, Mirko Antenucci, giocatore più prolifico della sua squadra.

In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Francavilla-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Francavilla-Bari

Virtus Francavilla-Bari Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO VIRTUS FRANCAVILLA-BARI

Il derby pugliese Virtus Francavilla-Bari sarà disputato il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 nella cornice dello Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fonta. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 17.30.

Virtus Francavilla-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports . Per gli abbonati alla piattaforma sarà possibile seguire il match anche in tv: basterà disporre di un moderno modello di smart tv compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti di Eleven Sports potranno seguire ovviamente la sfida Virtus Francavilla-Bari in diretta streaming anche sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per dispositivi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento fra quelli in programma.

Qualche dubbio di formazione per Trocini nel 3-5-2 degli imperiali. Fra i pali Costa sarà rimpiazzato dal nuovo acquisto Poluzzi. Davanti a lui la difesa a tre dovrebbe vedere Delvino affiancare Tiritiello e Caporale. Squalificati l'esterno mancino Nunzella e il centrocampista centrale Bovo, sulle fasce agiranno il capitano Albertini a destra e Sperandeo a sinistra, con Zenuni playmaker e Tchetchoua e Gigliotti mezzali. Davanti è recuperato Puntoriere, ma non sarà al meglio e il partner di Vazquez dovrebbe essere Leonardo Pérez.

Cornacchini dovrebbe confermare invece la squadra che ha pareggiato in casa con la Reggina nell'ultima giornata. Davanti Ferrari affiancherà Antenucci. A centrocampo Kupisz e Costa saranno i due tornanti, con Bianco in cabina di regia e Awua e Scavone ai suoi lati. Davanti al portiere Frattali, difesa a tre blindata con Sabbione, Di Cesare e Perrotta.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Tchetchoua, Zenuni, Gigliotti, Sparandeo; Perez, Fe. Vazquez.

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Awua, Bianco, Scavone, Costa; F. Ferrari, Antenucci.