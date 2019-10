Virtus Entella-Trapani dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Virtus Entella sfida il Trapani nell'8ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Virtus Entella di Roberto Boscaglia ospita in casa il Trapani di Francesco Baldini nell'8ª giornata del campionato di Serie B. I liguri sono ottavi in classifica con 11 punti a pari merito con il Pordenone e hanno fatto un cammino con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i siciliani si trovano in fondo alla graduatoria assieme a Stabia, , e con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte.

Nei 6 precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto prevale il segno X, verificatosi in 3 occasioni, a fronte di un successo dei biancocelesti e di 2 vittorie granata.

L'Entella viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, il Trapani ha rimediato invece 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle scorse 4 gare disputate. Nella gara ci saranno diversi ex. Il primo è il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia, che salterà la gara per squalifica, e che dal 2009 al 2015 ha lavorato con i siciliani, portando la compagine trapanese dalla serie D a calcare i campi della serie B.

Un altro ex che ha lasciato il segno è l'attaccante Matteo Mancosu, oggi all'Entella, che dal 2012 al 2015 totalizzando 51 reti in 88 gare disputate con la maglia del Trapani. Altri ex del match sono nell'Entella Mirko Eramo, che ha militato per una sola stagione con la squadra che affronterà da ex sabato al Comunale, nel 2015/2016, e il capitano Luca Nizzetto, legato al Trapani perché ha giocato nel suo centrocampo per due annate non consecutive, nel 2013-2014 e nel 2016-2017, intervallate da una parentesi al Modena e Marco Toscano, arrivato nella sessione estiva del calciomercato.

Matteo Mancosu e Andrea Schenetti sono i due migliori realizzatori della Virtus Entella con 2 goal, mentre Stefano Pettinari, sempre con 2 reti, è il giocatore più prolifico del Trapani. In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Trapani: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIRTUS ENTELLA-TRAPANI

Virtus Entella-Trapani si disputerà il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Comunale di Chiavari. La partita, che sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, sarà la 7ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Virtus Entella-Trapani sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e per i suoi clienti sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Virtus Entella-Trapani sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Federico Zanon.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Virtus Entella-Trapani anche in diretta streaming sul loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Boscaglia, che non potrà essere in panchina per squalifica, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Contini. In difesa a destra Coppolaro potrebbe essere preferito a Poli, così come Sala a sinistra e al centro la coppia composta da Chiosa e Pellizzer. A centrocampo Paolucci sarà il playmaker, con ai suoi lati Eramo e Nizzetto ad agire da mezzali. Davanti Schenetti svarierà sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco composta dal grande ex Matteo Mancosu e dalla 'Zanzara' De Luca.

Modulo speculare per Baldini, che in attacco potrebbe puntare sul tandem composto dal francese Nzola e da Pettinari, con Moscati trequartista alle loro spalle. A centrocampo il regista sarà il francese Taugourdeau, con il possibile ritorno di Aloi nel ruolo di mezzala destra e Colpani in quello di mezzala sinistra. Dietro, davanti all'estremo difensore Carnesecchi, a destra dovrebbe esserci Del Prete, mentre a sinistra Cauz è in vantaggio su Jakimovski. A formare la coppia centrale saranno Scognamillo e Pagliarulo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Matteo Mancosu, De Luca.

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Cauz; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Moscati; Nzola, Pettinari.