Virtus Entella-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Virtus Entella sfida la Reggina nella 3ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VIRTUS ENTELLA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-Reggina

Virtus Entella-Reggina Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Virtus Entella di Bruno Tedino sfida in casa la Reggina di Domenico Toscano nella 3ª giornata del campionato di Serie B. I liguri hanno un punto in classifica dopo 2 gare, con un pareggio e una sconfitta, mentre i calabresi si trovano al 3° posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.

Segui Virtus Entella-Reggina in diretta streaming su DAZN

Fra le due squadre non ci sono precedenti in gare ufficiali. Occhi puntati in casa Reggina su Jeremy Ménez: il giocatore francese, che rappresenta il grande colpo degli amaranto nell'ultimo calciomercato, è già andato a segno 2 volte nelle prime due giornate del torneo.

Il club calabrese ha riconquistato la Serie B dopo 6 anni di purgatorio. Nella scorsa stagione hanno dominato il Girone C di Serie C, mentre in questa sono al momento la squadra con l'età media più alta di tutta il campionato cadetto: ben 29 anni.

Allo Stadio Comunale di Chiavari i tifosi, secondo le disposizioni anti Covid-19 stabilite dal Governo, potranno accedere per un massimo di 1000. In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIRTUS ENTELLA-REGGINA

Virtus Entella-Reggina si giocherà il pomeriggio di sabato 17 ottobre 2020 alle ore 14.00 nel palcoscenico dello Stadio Comunale di Chiavari. Sarà la prima partita in assoluto fra le due formazioni in gare ufficiali.

La gara Virtus Entella-Reggina, come tutta la Serie B, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. Non sarà invece possibile vedere la gara in chiaro sulla Rai.

I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

La partita Virtus Entella-Reggina sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionado il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la diretta testuale dicon il racconto in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Tedino dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3. In attacco Brunori sarà il centravanti, con Morosini e De Luca ai suoi lati come esterni offensivi. A centrocampo regia affidata a Paolucci, con Brescianini e Crimi favoriti nel ruolo di mezzali su Settembrini e Toscano. In difesa Poli e Chiosa saranno i due centrali, con De Col e Costa impiegati da terzini. In porta giocherà Borra.

Problemi di formazione per Toscano, che dovrà fare a meno del portiere Plizzari, contagiato dal Covid-19 con la Nazionale Under 21. Fra i pali ci sarà il dodicesimo Guarna, con Loiacono, Marco Rossi e Gasparetto che dovrebbero comporre la linea difensiva. In mediana Crisetig e Nicolò bianchi come interni, mentre Del Prato e Liotti saranno i due esterni. Davanti Bellomo giocherà da trequartista alle spalle delle due punte Ménez e German Denis. Sicuramente assenti per infortunio anche Rolando e Charpentier, mentre restano in dubbio ed eventualmente si accomoderebbero in panchina Lafferty e Delprato. Nuovamente in gruppo invece Rivas.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Costa; Brescianini, Paolucci, Crimi; Morosini, Brunori, G. De Luca.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, M. Rossi, Gasparetto; Del Prato, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis.