Virtus Entella-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Riparte la Serie B dopo la sosta delle Nazionali, l'Entella ospita il Monza: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

VIRTUS ENTELLA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-Monza

Virtus Entella-Monza Data: 2 aprile 2021

2 aprile 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La pausa delle Nazionali si è conclusa, riparte la Serie B. Campionato regolare in dirittura d'arrivo con la 31esima giornata del torneo, con poche gare al termine della stagione: per Virtus Entella e Monza una gara fondamentale in cui nessuna può sbagliare.

La formazione ligure è infatti ultima in classifica e ha bisogno di punti per sperare almeno nei playout, vista la distanza importante con le altre squadre in lotta per non retrocedere in Serie C. Di fronte un Monza quarto in classifica che non è apparso in forma nelle ultime uscite: due sconfitte nelle ultime tre gare.

Nella gara d'andata giocata a Monza a fine 2020 non c'è stata storia, con un secco 5-0 da parte dei brianzoli: a dicembre doppietta di Boateng, doppietta di Sampirisi e rete di Mota nel mezzo. Ora il match di ritorno, quasi un testacoda con ambizioni completamente diverse.

In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VIRTUS ENTELLA-MONZA

La gara tra Virtus Entella-Monza valida per il 31esimo turno di Serie B si giocherà venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19: appuntamento allo Stadio Comunale di Chiavari, ancora una volta senza tifosi causa pandemia di coronavirus.

Virtus Entella-Monza sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky potranno vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Grazie a DAZN tifosi e appassionati potranno assistere alla gara di Serie B tra Entella e Monza anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi bisognerà preoccuparsi di scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per i clienti in modalità on demand.

Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Mota, D'Alessandro.