Virtus Entella-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Virtus Entella ospita il Lecce nel posticipo domenicale serale della 7ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

VIRTUS ENTELLA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-

Virtus Entella- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Virtus Entella di Bruno Tedino ospita in casa il Lecce di Eugenio Corini nel posticipo domenicale serale della 7ª giornata di Serie B. I liguri finora non hanno mai vinto e sono quindicesimi in classifica con 4 punti, frutto di 4 pareggi e una sconfitta, mentre i salentini si trovano all'8° posto a quota 9, con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Segui Virtus Entella-Lecce in diretta streaming su DAZN

Si tratta del primo confronto assoluto fra le due squadre in Serie B. Complessivamente nella loro storia Virtus Entella e Lecce si sono affrontate 4 volte, e tutte e 4 le sfide risalgono alla Lega Pro - Prima Divisione del 2012/13, con 2 match nella stagione regolare e altri 2 nei playoff. Il bilancio è di 2 vittorie del Lecce e 2 pareggi.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

I biancocelesti sono reduci da 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 sfide disputate nel torneo, mentre i giallorossi hanno riportato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare.

Matteo Mancosu con 2 goal è il miglior marcatore della Virtus Entella, Massimo Coda è invece il bomber dei salentini con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIRTUS ENTELLA-LECCE

Virtus Entella-Lecce si disputerà la sera di domenica 8 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il posticipo domenicale Virtus Entella-Lecce sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B. La gara sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori se collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Tramite DAZN potrete vedere Virtus Entella-Lecce in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e sul vostro personal computer o notebool. Nella prima ipotesi occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e successivamente selezionare dal palinsesto la gara che ci interessa. Nella seconda, invece, basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, inoltre, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire il posticipo domenicale della Serie B,ancheBasterà collegarvi con il sito per avere gli aggiornamenti in tempo reale della partita.

Tedino schiererà i liguri con il solito 3-5-2. In attacco 'La Zanzara' De Luca potrebbe spuntarla su Petrovic come partner di Brunori, mentre alle loro spalle sarà Morosini ad agire sulla trequarti. A centrocampo la regia sarà affidata a Crimi, mentre Paolucci e Brescianini saranno le due mezzali e De Col e Costa presidieranno le due fasce. In difesa Pellizzer è favorito su Coppolaro per completare la linea a tre con Poli e Chiosa davanti al portiere Borra.

L'articolo prosegue qui sotto

Corini risponderà con un 4-3-1-2. In porta giocherà il brasiliano Gabriel, con difesa a quattro composta dai due centrali Meccariello e Lucioni e dai terzini Ajdapong a destra e Calderoni (favorito su Zuta) a sinistra. A centrocampo il greco Tachtsidis potrebbe essere il playmaker, affiancato dalle due mezzali Henderson e Paganini. Sulla trequarti capitan Mancosu dovrebbe spuntarla su Listowski alle spalle delle due punte: Coda e Stepinski partono in vantaggio su Falco, Pettinari e Dubickas.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Pellizzer, Poli, Chiosa; De Col, Paolucci, Crimi, Brescianini, Costa; Morosini; Brunori, G. De Luca.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.