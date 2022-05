Virtus Entella-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VIRTUS ENTELLA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-Foggia

Virtus Entella-Foggia Data: 12 maggio 2022

12 maggio 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Sport (canale 253)

Eleven Sports e Sky Sport (canale 253) Streaming: Eleven Sports, SkyGo e OneFootball

Secondo atto del doppio confronto tra Virtus Entella e Foggia. Le due squadre, a distanza di pochi giorni dalla sfida di andata, si ritrovano in campo per il ritorno del primo turno del Playoff Nazionale di Serie C.

La prima delle due gare, quella che si è disputata domenica allo stadio ‘Pino Zaccheria’, ha visto imporsi la compagine pugliese che, in virtù dell’1-0 maturato, si è regalata un minimo vantaggio.

A decidere la sfida di andata è stato Alessio Curcio al 90’ con una conclusione sugli sviluppi di un corner. Un goal, quello dell’attaccante rossonero, che ha premiato la supremazia territoriale di un Foggia che già pochi minuti prima del vantaggio, era andato ad un passo dall’1-0 quando Turchetta era stato fermato dalla traversa.

Il successo di misura dei ‘Satanelli’ lascia aperto ogni discorso, ma costringerà la Virtus a cercare quanto meno una vittoria con una rete di scarto.

L’Entella si è infatti presentato a questo doppio confronto da ‘testa di serie’ in virtù del miglior piazzamento nella regular season (quarto posto nel Girone B, a fronte del settimo posto del Foggia nel Girone C) e quindi in caso di parità complessiva al termine dei 180’, sarà la compagine di Chiavari a passare il turno.

Come da regolamento, in caso di parità nell’ambito delle due partite, al termine dei 90’ del match di ritorno non ci saranno né tempi supplementari né eventuali calci di rigore.

In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO VIRTUS ENTELLA-FOGGIA

Virtus Entella-Foggia, match valido per il ritorno del primo turno Playoff Nazionale di Serie C, si giocherà giovedì 12 maggio 2022 allo stadio 'Comunale' di Chiavari. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,30.

DOVE VEDERE VIRTUS ENTELLA-FOGGIA IN TV

Sarà la piattaforma web Eleven Sports a trasmettere in diretta la sfida che vedrà opposte Virtus Entella e Foggia. Sarà quindi possibile seguire il match, previo abbonamento, su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'alternativa per seguire in diretta tv Virtus Entella-Foggia è rappresentata da Sky Sport, che renderà fruibile il match ai propri abbonati: basterà sintonizzarsi sul canale numero 253 del satellite.

VIRTUS ENTELLA-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Virtus Entella-Foggia sarà trasmessa da Eleven Sports e questo vuol dire che la sfida sarà come di consueto visibile in streaming. Si potrà dunque seguire il match del ‘Comunale’ su dispositivi mobili come tablet e smartphone per mezzo dell’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito web ufficiale della piattaforma.

Per gli abbonati a Sky, invece, esiste l'opzione costituita dall'app SkyGo. Virtus Entella-Foggia, infine, sarà disponibile in diretta streaming anche su OneFootball, in modalità pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA-FOGGIA

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Rada, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi. All. Volpe

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman