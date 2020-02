Virtus Entella-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Entella ospita il Crotone nell'anticipo della ventiseiesima giornata di B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 26ª giornata di Serie B si apre a Chiavari dove la Virtus Entella ospita il nell'anticipo del venerdì sera. La gara si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

Segui Virtus Entella-Crotone in diretta streaming su DAZN

I calabresi hanno collezionato solo 6 punti nelle ultime 5 partite frutto di due vittorie e ben tre sconfitte. La Virtus Entella invece è reduce dal pesante ko contro il capolista solitario con 17 punti di vantaggio sul .

Altre squadre

Il Crotone attualmente occupa il quarto posto e sogna la promozione in , mentre la Virtus Entella si trova esattamente a metà classifica con 35 punti dopo 25 partite, appena 5 in meno dei calabresi.

La gara d'andata, giocata a Crotone, era stata vinta dai padroni di casa per 3-1. In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Entella-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

VIRTUS ENTELLA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-Crotone

Virtus Entella-Crotone Data: 28 febbraio 2020

28 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e RaiSport

DAZN e RaiSport Streaming: DAZN e RaiPlay

ORARIO VIRTUS ENTELLA-CROTONE

Virtus Entella-Crotone si disputerà la sera di venerdì 28 febbraio 2020 allo stadio Comunale di Chiavari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Aureliano, è in programma per le ore 21.00.

La sfida Virtus Entella-Crotone sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La gara verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).

Gli abbonati DAZN potranno seguire Virtus Entella-Crotone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand. E' possibile vedere la partita in diretta anche tramite Raiplay, il servizio streaming della Rai.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Coppolaro, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca. Allenatore: Boscaglia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros.