Virginia Raggi celebra la Lazio: "120 anni fa nasceva la prima squadra della capitale"

La festeggia i 120 anni di storia con un terzo posto in classifica e una Supercoppa in tasca. Un compleanno speciale da celebrare, sperano i biancocelesti, con una vittoria sul campo del .

A Castel Sant'Angelo, durante una cerimonia dedicata proprio alla ricorrenza, il sindaco di Virginia Raggi ha omaggiato i biancocelesti, definendola come prima squadra della capitale.

“ Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento".

La Raggi ha già affermato negli scorsi mesi di avere simpatie per i biancocelesti e si è augurata il meglio per i mesi a venire.

"Con il presidente Lotito abbiamo avuto la possibilità di vederci a luglio, quando la Lazio ha vinto la Coppa abbiamo vissuto un bellissimo momento in Campidoglio, la casa di tutti i romani. Ora siamo reduci da un’altra vittoria importante, quella della Supercoppa. Questa stagione è iniziata con il piede giusto. Io, come sindaco di Roma, non posso che augurarmi il meglio“.