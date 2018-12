Violenza negli stadi, Salvini: "Gare a rischio non più in notturna"

Il Ministro dell’Interno, Salvini, torna sui tragici fatti di Inter-Napoli: “Certe gare si giochino alla luce del sole per controllare i delinquenti”.

I drammatici fatti accaduti in occasione di Inter-Napoli, culminati con la morte del tifoso nerazzurro Daniele Belardinelli a seguito degli incidenti che hanno preceduto la sfida che si è disputata mercoledì sera a Milano, ha riproposto con forza i temi del razzismo e della violenza negli stadi.

Nelle ultime ore sono state molte le personalità politiche e non che si sono espresse a tal riguardo, compreso Matteo Salvini.

Il Ministro dell’Interno, parlando a margine di un incontro che si è tenuto nella sede della Direzione Anticrimine a Roma, si è detto contrario alla chiusura degli stadi.

“Chiudere gli stadi e vietare le trasferte, vorrebbe dire condannare i tifosi veri. Loro vanno distinti dai delinquenti e questa sarebbe quindi una risposta sbagliata”. L'articolo prosegue qui sotto

Il Ministro dell’Interno, propone invece di non far svolgere più alcune partite in nottura.